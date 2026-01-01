Įdiek MeTube vienu spustelėjimu.
Savo serveryje diegiama žiniatinklio sąsaja, skirta vaizdo įrašams iš YouTube ir daugiau nei 1 000 kitų svetainių atsisiųsti naudojant yt-dlp.
Rinkis VPS planą MeTube
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su MeTube
„MeTube“ yra naršyklės sąsaja, skirta „yt-dlp“, kuri leidžia tau atsisiųsti vaizdo įrašus iš „YouTube“ ir daugiau nei 1 000 kitų platformų iš bet kurio įrenginio, neįdiegiant jokios programinės įrangos. Ji palaiko kokybės pasirinkimą iki 4K, tik garso ištraukimą į MP3, grojaraščių ir kanalų atsisiuntimus bei realaus laiko atsisiuntimo eilę su eigos stebėjimu – visa tai iš švarios, mobiliesiems pritaikytos sąsajos.
Savo VPS serveryje talpinamas „MeTube“ reiškia, kad atsisiuntimai vyksta duomenų centro greičiu, failai saugomi serverio pusėje vėlesniam pasiekimui, o paslauga veikia toliau, net keičiantis platformoms – nepriklausomai nuo naršyklės plėtinių, kurie sugenda, ar komercinių atsisiuntimo įrankių, kurie nustato kokybės apribojimus ir reikalauja paskyrų.
Pagrindinės MeTube savybės
1 000+ Palaikomų svetainių
Atsisiųsk iš YouTube, Vimeo, Twitch, SoundCloud ir daugiau nei tūkstančio kitų vaizdo ir garso platformų.
Kokybė iki 4K
Pasirink tikslią raišką ir formatą, kurio tau reikia, įskaitant tik garso ištraukimą į MP3 ar kitus formatus.
Grojaraščio atsisiuntimai
Įdėk visą grojaraštį ar kanalą masiniam atsisiuntimui ir leisk serveriui jį apdoroti fone.
Naršykle pagrįsta prieiga
Nereikia jokios kliento programinės įrangos – atsisiuntimus valdyk iš bet kurio telefono, planšetinio kompiuterio ar kompiuterio interneto naršykle.
Duomenų centro atsisiuntimo greičiai
Atsisiuntimai tavo VPS serveryje vykdomi visu serverio pralaidumu, atlaisvinant tavo vietinį įrenginį ir interneto ryšį.
Kodėl verta naudoti MeTube Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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