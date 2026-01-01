Įdiek Traggo vienu spustelėjimu.
Savo serveryje talpinamas žymėmis pagrįstas laiko sekiklis, kuris pakeičia projektų hierarchijas lanksčia žymėta laiko juosta.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Traggo
Traggo yra atvirojo kodo, savarankiškai talpinama laiko stebėjimo programa, kuri kiekvieną įrašą organizuoja kaip laiko juostos atkarpą, o ne kaip eilutę griežtoje projektų hierarchijoje. Kiekvienas įrašas papildomas savavališkomis žymėmis —
client,
project,
task,
billable, viskuo, ko tik nori — o prietaisų skydelis analizuoja laiką, derindamas žymes taip, kaip tau reikia, neversdamas tavęs iš anksto pasirinkti vieno kanoninio suskirstymo.
Savarankiškai talpinant Traggo savo VPS serveryje, darbo laiko apskaitos žiniaraščiai, klientų informacija ir su atsiskaitymu susijęs kontekstas lieka tavo kontroliuojamoje infrastruktūroje, o ne SaaS laiko stebėjimo paslaugų teikėjo. Vienas Go dvejetainis failas ir SQLite duomenų bazė leidžia jam būti pakankamai lengvam, kad galėtų egzistuoti kartu su kitomis paslaugomis mažame VPS serveryje, o žymėmis pagrįstas modelis tinka konsultantams, laisvai samdomiems darbuotojams, agentūroms ir produktų komandoms.
Pagrindinės Traggo savybės
Sekimas žymomis
Pakeisk įdėtąsias projektų hierarchijas bet kokiomis žymėmis, kad tas pats įrašas galėtų atsirasti klientų, projektų ir apmokestinamose ataskaitose vienu metu.
Laiko juostos rodinys
Vilkite laiko intervalus dienos laiko juostoje, norėdami greitai pradėti, sustabdyti, padalinti ir redaguoti laiko įrašus, neįvesdami tikslių laiko žymų.
Lankstus ataskaitų teikimas
Suskirstykite stebėtą laiką pagal bet kokį žymų derinį pasirenkamais datos intervalais, tada eksportuokite rezultatus į CSV sąskaitų išrašymui.
Kelių naudotojų palaikymas
Sukurkite atskiras vartotojų paskyras su administratoriaus ir įprastomis rolėmis, kad maža komanda galėtų dalytis viena „Traggo“ instancija su atskirais darbo laiko apskaitos žiniaraščiais.
GraphQL API
Valdyk automatizavimą, prietaisų skydelius ir integracijas naudodamas dokumentuotą GraphQL API, užuot grandęs žiniatinklio sąsają.
Nedidelis resursų poreikis
Vienas „Go“ dvejetainis failas, palaikomas „SQLite“, reiškia mažą disko ir atminties naudojimą, idealiai tinkantį įdiegti esamame VPS, nereikalaujant naujų resursų.
Kodėl verta naudoti Traggo Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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