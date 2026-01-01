Iki 69 % nuolaida Traggo

Įdiek Traggo vienu spustelėjimu.

Savo serveryje talpinamas žymėmis pagrįstas laiko sekiklis, kuris pakeičia projektų hierarchijas lanksčia žymėta laiko juosta.

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Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Traggo vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Už visus planus mokama iš anksto. Mėnesio kaina apskaičiuojama bendrą plano kainą padalijus iš plano mėnesių skaičiaus.

Ką gali kurti su Traggo

Traggo yra atvirojo kodo, savarankiškai talpinama laiko stebėjimo programa, kuri kiekvieną įrašą organizuoja kaip laiko juostos atkarpą, o ne kaip eilutę griežtoje projektų hierarchijoje. Kiekvienas įrašas papildomas savavališkomis žymėmis — client, project, task, billable, viskuo, ko tik nori — o prietaisų skydelis analizuoja laiką, derindamas žymes taip, kaip tau reikia, neversdamas tavęs iš anksto pasirinkti vieno kanoninio suskirstymo.

Savarankiškai talpinant Traggo savo VPS serveryje, darbo laiko apskaitos žiniaraščiai, klientų informacija ir su atsiskaitymu susijęs kontekstas lieka tavo kontroliuojamoje infrastruktūroje, o ne SaaS laiko stebėjimo paslaugų teikėjo. Vienas Go dvejetainis failas ir SQLite duomenų bazė leidžia jam būti pakankamai lengvam, kad galėtų egzistuoti kartu su kitomis paslaugomis mažame VPS serveryje, o žymėmis pagrįstas modelis tinka konsultantams, laisvai samdomiems darbuotojams, agentūroms ir produktų komandoms.

Pradėk
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Traggo savybės

Sekimas žymomis

Pakeisk įdėtąsias projektų hierarchijas bet kokiomis žymėmis, kad tas pats įrašas galėtų atsirasti klientų, projektų ir apmokestinamose ataskaitose vienu metu.

Laiko juostos rodinys

Vilkite laiko intervalus dienos laiko juostoje, norėdami greitai pradėti, sustabdyti, padalinti ir redaguoti laiko įrašus, neįvesdami tikslių laiko žymų.

Lankstus ataskaitų teikimas

Suskirstykite stebėtą laiką pagal bet kokį žymų derinį pasirenkamais datos intervalais, tada eksportuokite rezultatus į CSV sąskaitų išrašymui.

Kelių naudotojų palaikymas

Sukurkite atskiras vartotojų paskyras su administratoriaus ir įprastomis rolėmis, kad maža komanda galėtų dalytis viena „Traggo“ instancija su atskirais darbo laiko apskaitos žiniaraščiais.

GraphQL API

Valdyk automatizavimą, prietaisų skydelius ir integracijas naudodamas dokumentuotą GraphQL API, užuot grandęs žiniatinklio sąsają.

Nedidelis resursų poreikis

Vienas „Go“ dvejetainis failas, palaikomas „SQLite“, reiškia mažą disko ir atminties naudojimą, idealiai tinkantį įdiegti esamame VPS, nereikalaujant naujų resursų.

Kodėl verta naudoti Traggo Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

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Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
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