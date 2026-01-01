Įdiek WireGuard Easy vienu spustelėjimu.
WireGuard VPN valdymas internetu su klientų generavimu, QR kodais ir realaus laiko srauto statistika.
Rinkis VPS planą WireGuard Easy
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su WireGuard Easy
„WireGuard Easy“ yra savo serveryje talpinama web sąsaja, kuri leidžia lengvai diegti ir valdyti „WireGuard VPN“ serverį bet kokio lygio naudotojams. Ji suteikia valdymo skydelį klientų konfigūracijoms kurti, QR kodams generuoti mobiliajam nustatymui ir realaus laiko srauto statistiką stebėti, neliečiant „WireGuard CLI“.
Savarankiškai talpinant „WireGuard Easy“ VPS serveryje, gauni privatų VPN serverį, visiškai tavo kontroliuojamą. „WireGuard“ moderni kriptografija ir lengvas branduolio modulis užtikrina žymiai greitesnius ir efektyvesnius tunelius nei „OpenVPN“ ar „IPSec“, o web sąsaja leidžia akimirksniu pridėti, išjungti ar pašalinti klientus, neperkraunant serverio.
Pagrindinės WireGuard Easy savybės
Interneto valdymas
Pridėti, įjungti, išjungti ir ištrinti VPN klientus iš naršyklės sąsajos nenaudojant WireGuard komandų eilutės.
QR kodo nustatymas
Sugeneruok QR kodus kiekvienai kliento konfigūracijai, kad galėtum juos nuskaityti su „WireGuard“ mobiliąja programėle ir akimirksniu nustatyti ryšį.
Realaus laiko srauto statistika
Stebėk kiekvieno kliento pralaidumo naudojimą ir paskutinio prisijungimo laikus prietaisų skydelyje, kad galėtum sekti VPN veiklą.
Greiti WireGuard tuneliai
Šiuolaikinė „WireGuard“ kriptografija ir branduolio lygio diegimas užtikrina greitesnius ir efektyvesnius VPN tunelius nei „OpenVPN“.
Kliento konfigūracijos eksportavimas
Atsisiųsk kliento konfigūracijos failus bet kokiam įrenginiui, kuris palaiko WireGuard, įskaitant stalinius kompiuterius, mobiliuosius įrenginius ir maršrutizatorius.
Kodėl verta naudoti WireGuard Easy Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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