Įdiek Emby vienu spustelėjimu.
Asmeninis medijos serveris, kuris tvarko ir transliuoja tavo vaizdo įrašus, muziką ir nuotraukas į bet kurį įrenginį iš bet kurios vietos.
Rinkis VPS planą Emby
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Emby
Emby – tai išsamus asmeninės medijos serveris, kuris visą tavo medijos kolekciją – filmus, TV laidas, muziką ir nuotraukas – sujungia į vieną bendrą platformą. Jis automatiškai konvertuoja ir transliuoja turinį į bet kurį įrenginį, su realaus laiko perkodavimu, užtikrinančiu sklandų atkūrimą, nepriklausomai nuo kliento galimybių ar tinklo sąlygų.
Talpindamas Emby savo VPS serveryje, gauni 24/7 prieinamumą, įmonės lygio įkėlimo greitį nuotoliniam transliacijai ir dedikuotus perkodavimo resursus keliems vienu metu žiūrintiems vartotojams. Tavo medijos biblioteka ir metaduomenys lieka visiškai tavo kontrolėje, be jokių prenumeratos lygių, ribojančių atkūrimą ar saugojimą.
Pagrindinės Emby savybės
Automatinis perkodavimas
Realiuoju laiku vaizdo ir garso konvertavimas užtikrina sklandų atkūrimą bet kokiame įrenginyje, nepriklausomai nuo originalaus failo formato ar kliento galimybių.
Tiesioginė TV ir DVR
Įsijunk tiesioginę televiziją, suplanuok įrašus su integruotu DVR ir pakeisk tradicines kabelinės televizijos prenumeratas savarankiškai valdomu sprendimu.
Mobilusis sinchronizavimas
Atsisiųsk mediją į išmaniuosius telefonus ir planšetinius kompiuterius, kad galėtum ją žiūrėti neprisijungęs, o turinys išliks pasiekiamas net ir be interneto ryšio.
Tėvų valdikliai
Nustatyk individualius turinio apribojimus ir žiūrėjimo tvarkaraščius, kad sukurtum saugią, pagal amžių tinkamą medijos aplinką kiekvienam šeimos nariui.
Kelių bibliotekų palaikymas
Sutvarkykite filmus, TV laidas, muziką ir nuotraukas į atskiras bibliotekas su išsamiais metaduomenimis, iliustracijomis ir automatiškai gaunamais įvertinimais.
Kodėl verta naudoti Emby Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.