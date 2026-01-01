Įdiek Galaxy vieno paspaudimo diegimu.
Atvirojo kodo žiniatinklio platforma prieinamoms, pakartojamoms bioinformatikos analizėms ir duomenimis intensyvioms mokslo darbo eigoms.
Rinkis VPS planą Galaxy
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Galaxy
„Galaxy“ yra atvirojo kodo žiniatinklio platforma, leidžianti tyrėjams vykdyti, dalytis ir atkurti daug duomenų reikalaujančias biomedicinines analizes, nerašant nė vienos kodo eilutės. Naudojama tūkstančių laboratorijų visame pasaulyje, ji apjungia tūkstančius komandinės eilutės įrankių už vieningos naršyklės sąsajos, kad mokslininkai galėtų kurti sudėtingas bioinformatikos duomenų apdorojimo grandines, sekti kiekvieną parametrą ir pakartotinai paleisti tą pačią analizę po kelių mėnesių.
Savarankiškai talpinant „Galaxy“ savo VPS serveryje, jautrūs sekos nustatymo duomenys, pacientų kohortos ir nepublikuoti darbo procesai lieka visiškai jūsų kontrolėje, be mokesčių už kiekvieną užduotį ir be laukimo bendrojo serverio eilėse. Šis šablonas pateikiamas su vienu „viskas viename“ konteineriu su „Galaxy“, „PostgreSQL“ ir „nginx“, iš anksto sukonfigūruotu momentiniam vieno nuomininko diegimui.
Pagrindinės Galaxy savybės
Atkuriami darbo procesai
Užfiksuok kiekvieną įrankį, parametrą ir duomenų rinkinio versiją, kad bet kokią analizę būtų galima identiškai pakartoti po mėnesių ar metų.
Vizualinis konvejerinis redaktorius
Kurkite daugiapakopius bioinformatikos procesus naudodami vilkimo ir numetimo sąsają, nerašydami scenarijų Bash ar Snakemake kalbomis.
Tūkstančiai įrankių
Įdiekite patikrintus įrankius iš „Galaxy Tool Shed“, apimančius genomiką, proteomiką, metabolomiką, vaizdavimą ir mašininį mokymąsi.
Interaktyvūs sąsiuviniai
Paleisk Jupyter, RStudio ir kitas interaktyvias aplinkas tiesiogiai su savo „Galaxy“ istorijomis ir duomenų rinkiniais.
Istorijos ir bendrinimas
Tvarkyk kiekvieną analizės paleidimą versijų istorijoje, kurią bendradarbiai gali bendrinti, publikuoti arba importuoti vienu paspaudimu.
Conda priklausomybių sprendimas
Įrankiai automatiškai išsprendžia savo priklausomybes per Conda ir BioContainers, pašalindami aplinkos konfliktus.
Kodėl verta naudoti Galaxy Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.