Įdiekite Memos vienu spustelėjimu.
Lengva, į privatumą orientuota užrašų programėlė su sklandžia laiko juosta, skirta akimirksniu užfiksuoti mintis.
Rinkis VPS planą Memos
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Memos
Memos yra savarankiškai talpinama užrašų programa, sukurta aplink paprastą laiko juostą, kuri pašalina tradicinių užrašų įrankių sunkumus — jokių pavadinimų, jokių aplankų, tiesiog rašyk ir išsaugok. Ji palaiko Markdown formatavimą, žymų organizavimą, paveikslėlių priedus, viso teksto paiešką ir kelių vartotojų prieigą iš vieno lengvo konteinerio, palaikomo SQLite.
Memos paleidimas tavo nuosavame VPS reiškia, kad tavo užrašai niekada nepasiekia trečiosios šalies serverio, prenumeratos mokesčiai panaikinami, o visa tavo sukaupta žinių bazė išlieka prieinama neribotą laiką be paslaugų nutraukimo rizikos, kuri paveikia komercines užrašų platformas.
Pagrindinės Memos savybės
Sklandus fiksavimas
Nereikia jokių pavadinimų ar aplankų – atidaryk programėlę, įvesk savo mintį ir išsaugok per kelias sekundes, nenutraukdamas savo darbo eigos.
Markdown palaikymas
Formuokite užrašus su antraštėmis, kodo blokais, kontroliniais sąrašais ir nuorodomis, naudodami standartinę „Markdown“ sintaksę.
Grotažymių organizavimas
Žymėk užrašus grotažymėmis, kai rašai, ir akimirksniu filtruok laiko juostą, kad peržiūrėtum bet kokią temą ar projektą.
Visatekstė paieška
Rask bet kokį užrašą visoje savo istorijoje per milisekundes, nenaršydamas aplankų hierarchijų.
Visiškas privatumas
Visi užrašai lieka tavo VPS – jokios reklamos analizės, jokios sinchronizacijos su trečiųjų šalių debesimis ir jokių prenumeratos mokesčių.
Kodėl verta naudoti Memos Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
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