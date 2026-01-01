Įdiek Spoolman vienu spustelėjimu.
Savarankiškai valdomas kaitinimo siūlelio ritės sekiklis 3D spausdinimo entuziastams, skirtas valdyti atsargas, suvartojimą ir QR kodo etiketes.
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Ką gali kurti su Spoolman
„Spoolman“ yra savarankiškai talpinama žiniatinklio programa, skirta 3D spausdinimo gijų ritėms valdyti. Ji suteikia kūrėjams ir spausdinimo ūkiams centralizuotą kiekvienos ritės inventorių – sekant svorį, medžiagą, spalvą, gamintoją ir likusias gijas, kad niekada nepradėtum spausdinti neturėdamas pakankamai medžiagos. Skirtingai nei skaičiuoklės ar lipnūs lapeliai, „Spoolman“ viską saugo lengvoje „SQLite“ duomenų bazėje, pateikia švarią REST API sąsają integracijai su „Klipper“ ir „Moonraker“ bei suteikia žiniatinklio vartotojo sąsają, pasiekiamą iš bet kurios naršyklės jūsų tinkle.
Savarankiškai talpinant „Spoolman“ savo VPS serveryje, visi inventoriaus duomenys išlieka privatūs ir visada pasiekiami, be jokių prenumeratos mokesčių ar trečiųjų šalių duomenų bendrinimo. Realaus laiko „WebSocket“ atnaujinimai reiškia, kad kiekvienas prijungtas klientas iškart mato inventoriaus pokyčius.
Pagrindinės Spoolman savybės
Ričių atsargų sekimas
Užregistruok gamintoją, medžiagą, spalvą, svorį ir likusį siūlą kiekvienam ritiniui, kad visada žinotum, kas yra prieinama prieš pradedant spausdinimą.
Klipper ir Moonraker integracija
REST API natūraliai integruojasi su Klipper ir Moonraker, kad tavo 3D spausdintuvas galėtų automatiškai registruoti siūlų sunaudojimą be rankinio registravimo.
QR kodo etikečių generatorius
Atspausdink lipnias QR etiketes kiekvienai ritei – greitas nuskaitymas iš bet kurios mobiliosios naršyklės parodo visą medžiagos profilį ir likusį svorį.
Realaus laiko WebSocket atnaujinimai
Atsargų pokyčiai akimirksniu perduodami visiems prijungtiems klientams per „WebSockets“, išlaikant prietaisų skydelius ir skaidykles sinchronizuotus be rankinio atnaujinimo.
Kelių duomenų bazių posistemės
Pagal numatytuosius nustatymus naudojama „zero-config“ SQLite vieno vartotojo sąrankoms, su pasirenkamu PostgreSQL ir MariaDB palaikymu bendriems spausdinimo ūkiams ir didesniam įrašymo kiekiui.
Kodėl verta naudoti Spoolman Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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