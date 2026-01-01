Įdiek Zenfeed vienu spustelėjimu.
DI valdomas RSS centras, kuris apibendrina, semantiškai ieško ir nukreipia tavo sklaidos kanalus į veiksmingus įspėjimus ir apžvalgas.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Zenfeed
„Zenfeed“ yra atvirojo kodo dirbtinio intelekto informacijos centras, kuris sujungia klasikinį RSS skaitytuvą su asmeniniu LLM sekretoriumi. Užuot skendus neapdorotuose srautuose, kiekvienas straipsnis praleidžiamas per konfigūruojamą konvejerį, kuris apibendrina turinį, klasifikuoja jį pagal pasirinktinius raginimus ir įterpia jį į semantinį indeksą, kurį gali užklausti natūralia kalba. Stebėjimo taisyklės paverčia savavališkas temas pasikartojančiomis užduotimis, kurios teikia suplanuotus pranešimus, stebėjimo santraukas arba „webhook“ pranešimus, kai atsiranda atitinkamas turinys.
Savarankiškai talpindamas „Zenfeed“ savo VPS serveryje, tavo prenumeratų sąrašas, skaitymo istorija ir tavo LLM API raktas lieka infrastruktūroje, kurią tu kontroliuoji. Šablonas apjungia žiniatinklio sąsają, „Zenfeed“ variklį su nuolatine saugykla ir privatų RSSHub instanciją, kad galėtum prenumeruoti tūkstančius šaltinių, kurie neteikia natūralių RSS srautų.
Pagrindinės Zenfeed savybės
DI santraukos
Kiekvienas straipsnis apdorojamas LLM, kuris sukuria glaustą santrauką, kad galėtum peržiūrėti dešimtis šaltinių per kelias minutes, o ne valandas.
Semantinė paieška
Įterpimo indeksas leidžia tau natūralia kalba užklausti savo skaitymo istoriją ir rasti susijusias istorijas įvairiuose srautuose bei laike.
Suplanuoti instruktažai
Konfigūruokite pasikartojančias užduotis, kurios sudaro kasdienius arba savaitinius svarbiausių dalykų apibendrinimus ir pristato juos el. paštu arba „webhook'u“.
Temos stebėjimas
Nustatyk stebėjimo taisykles su pasirinktiniais raginimais, kurie praneš, kai nauji straipsniai atitiks temą, įmonę ar raktinį žodį.
Supakuotas RSSHub
Integruota RSSHub instancija paverčia tūkstančius svetainių be natyvių kanalų į prenumeratas, kurias gali nukreipti per DI apdorojimo grandinę.
Atidaryti MCP serverį
Veikia kaip Modelio konteksto protokolo serveris, kad DI klientai, tokie kaip Cherry Studio, galėtų tiesiogiai bendrauti su tavo asmenine sklaidos kanalų biblioteka.
Kodėl verta naudoti Zenfeed Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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Savitvarkis „Anki“ sinchronizavimo serveris su kelių vartotojų palaikymu, atsarginėmis kopijomis ir žiniatinklio valdymo pultu