Įdiek Zensical vienu spustelėjimu.
Savo serveryje talpinama dokumentacijos platforma, kurianti ir pateikianti gražius, „Markdown“ pagrindu sukurtus projekto dokumentus su tiesiogine peržiūra.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Zensical
„Zensical“ yra moderni dokumentacijos platforma, sukurta komandos, sukūrusios „Material for MkDocs“. Ji generuoja išbaigtas, paieškos funkcija aprūpintas dokumentacijos svetaines iš „Markdown“ šaltinio failų ir pateikia jas su integruotu tiesioginės peržiūros serveriu — todėl tavo dokumentų pakeitimai iškart matomi naršyklėje. Ji palaiko tiek savo gimtąjį
zensical.toml formatą, tiek esamus
mkdocs.yml konfigūracijos failus, todėl migracija iš „MkDocs“ yra paprasta.
Savo „Zensical“ talpinimas savo VPS serveryje reiškia, kad tavo dokumentacija yra infrastruktūroje, kurią tu kontroliuoji, be mokesčio už puslapį, be skaitytojų sekimo ir be priklausomybės nuo trečiosios šalies dokumentacijos talpinimo paslaugos. Pradinis projektas sukuriamas automatiškai pirmą kartą paleidus, todėl gali iškart pradėti rašyti.
Pagrindinės Zensical savybės
Kūrimas naudojant „Markdown“
Rašyk dokumentaciją paprastuose Markdown failuose ir atvaizduok ją kaip išbaigtą, visiškai naršomą dokumentacijos svetainę.
Tiesioginės peržiūros serveris
Integruotas kūrimo serveris perkrauna dokumentaciją naršyklėje, kai tik išsaugomi šaltinio failai, todėl redagavimas tampa greitas ir momentinis.
Viso teksto paieška
Integruota kliento pusės paieška indeksuoja visus dokumentacijos puslapius, kad skaitytojai galėtų akimirksniu rasti turinį, nereikalaujant jokios serverio pusės infrastruktūros.
MkDocs suderinamumas
Nuskaito esamus
mkdocs.yml konfigūracijos failus, leidžiant komandoms migruoti iš MkDocs neperrašant savo konfigūracijos.
Daugiakalbė pagalba
Visiškas internacionalizavimas daugiau nei 60 kalbų dokumentacijai, skirtai pasaulinei auditorijai jos gimtąja kalba.
Pradinis projektas pirmą kartą paleidus
Automatiškai inicijuoja pavyzdinį dokumentacijos projektą pirmą kartą diegiant, kad galėtum iškart pradėti rašyti ir pritaikyti.
Kodėl verta naudoti Zensical Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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