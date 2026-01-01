Įdiek October CMS vienu spustelėjimu.
Savo serveryje talpinama PHP TVS, sukurta naudojant Laravel karkasą, skirta kurti modernias, lanksčias svetaines ir žiniatinklio programas.
Rinkis VPS planą October CMS
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su October CMS
October CMS – tai moderni turinio valdymo sistema, sukurta naudojant „Laravel“ PHP karkasą. Sukurta tiek kūrėjams, tiek turinio komandoms, ji sujungia švarią „backend“ sąsają su galinga temų ir įskiepių architektūra, todėl lengva kurti individualizuotas svetaines ir bet kokio sudėtingumo žiniatinklio programas.
Savarankiškai hostinant October CMS savo VPS serveryje, tau suteikiama visiška nuosavybė į savo turinį, temas ir įskiepius be mokesčių už svetainę ar priklausomybės nuo tiekėjo. Su MySQL ir MariaDB palaikymu, turtinga bendruomenės įskiepių ekosistema ir kūrėjams patogiu kodu, ji prisitaiko prie visko – nuo paprastų tinklaraščių iki sudėtingų daugiapuslapių platformų.
Pagrindinės October CMS savybės
Laravel fondas
Sukurta naudojant Laravel PHP karkasą, siūlanti Eloquent ORM, Artisan CLI ir pažįstamas konvencijas, kurios leidžia lengvai pritaikyti ir išplėsti PHP kūrėjams.
Įskiepių ekosistema
Išplėskite funkcionalumą su bendruomenės ir oficialiais plėtiniais, apimančiais formas, SEO, galerijas ir autentifikavimą, nerašydami pasirinktinio kodo.
Vaizdo galinės dalies redaktorius
Tvarkyk puslapius, išdėstymus, fragmentus ir turinio blokus per intuityvią administravimo sąsają, nereikia tiesiogiai redaguoti failų serveryje.
Lanksti temų sistema
Kurkite arba tinkinkite temas naudodami Twig šablonų kūrimą ir YAML apibrėžtas komponentų konfigūracijas, kurios aiškiai atskiria prezentaciją nuo aplikacijos logikos.
Headless turinio API
Pateikite turinį per REST API galinius taškus, kad veiktų begalvės priekinės sąsajos kartu su tradiciniais serverio generuojamais puslapiais iš tos pačios instaliacijos.
Kodėl verta naudoti October CMS Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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