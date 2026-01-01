Įdiek „Suwayomi“ vienu spustelėjimu.
Savarankiškai talpinamas mangos ir komiksų serveris, perkeliantis šimtus Tachiyomi šaltinių į bet kurią interneto naršyklę.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Suwayomi
„Suwayomi-Server“ yra savarankiškai talpinamas mangų ir komiksų skaitymo serveris — populiarios „Android“ programėlės „Tachiyomi“ darbalaukio perrašymas. Jis jungiasi prie šimtų mangų šaltinių naudodamas tą pačią plėtinių ekosistemą kaip ir „Tachiyomi“, suteikdamas tau prieigą prie didžiulės pavadinimų bibliotekos iš švarios žiniatinklio sąsajos, pasiekiamos bet kuriame įrenginyje. Skirtingai nei debesies pagrindu veikiančios mangų paslaugos su ribotais katalogais ir prenumeratos mokėjimo sienomis, „Suwayomi“ veikia visiškai tavo serveryje be jokių nuolatinių mokesčių.
Visa skaitymo istorija, bibliotekos duomenys ir atsisiuntimai yra saugomi vietoje. „Suwayomi“ palaiko automatinius bibliotekos atnaujinimus, skyrių atsisiuntimus CBZ formatu, OPDS katalogo palaikymą skirtoms el. skaityklių programėlėms ir pritaikomą skaitymo patirtį — todėl tai yra išsami savarankiškai talpinama platforma mangų ir komiksų entuziastams.
Pagrindinės Suwayomi savybės
Šimtai šaltinių
Prisijunk prie šimtų mangos ir komiksų šaltinių per „Tachiyomi“ plėtinių ekosistemą, apimančią svetaines dešimtimis kalbų ir žanrų.
Automatiniai bibliotekos atnaujinimai
Nustatyk atnaujinimo intervalą ir „Suwayomi“ automatiškai tikrina visas stebimas serijas, ieškodama naujų skyrių, kad tavo biblioteka būtų nuolat atnaujinta be rankinio atnaujinimo.
Skyrių atsisiuntimai neprisijungus
Atsisiųskite skyrius skaitymui neprisijungus, pasirinktinai išsaugomus kaip CBZ archyvus, suderinamus su bet kuria komiksų skaitymo programa.
OPDS katalogo palaikymas
Integruotas OPDS katalogas leidžia el. skaityklių programėlėms, tokioms kaip KOReader ir Panels, prisijungti tiesiogiai prie tavo „Suwayomi“ bibliotekos, kad galėtum skaityti dedikuotuose įrenginiuose.
Naršyklės skaitytuvas
Skaityk mangą tiesiai naršyklėje su visų funkcijų skaitykle, palaikančia pasirinktinius išdėstymus, puslapių rodymo režimus ir skaitymo krypties nustatymus.
Kodėl verta naudoti Suwayomi Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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