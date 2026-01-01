Iki 69 % nuolaida EMQX

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Didelio našumo atvirojo kodo MQTT brokeris, skirtas Daiktų internetui ir pranešimų siuntimui realiuoju laiku, su integruotu žiniatinklio valdymo skydeliu.

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5,49/mėn.
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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su EMQX

EMQX yra itin plečiamas, atvirojo kodo MQTT pranešimų tarpininkas, sukurtas daiktų internetui (IoT), pramoninei automatizacijai ir realaus laiko duomenų srautiniam perdavimui. Jis apdoroja milijonus vienu metu vykdomų MQTT jungčių su mažesniu nei milisekundės vėlavimu ir palaiko MQTT 3.1, 3.1.1 bei 5.0, taip pat MQTT per WebSockets. Įdiegta taisyklių sistema leidžia tau apdoroti, nukreipti ir transformuoti įrenginių pranešimus nerašant backend kodo, tiesiogiai prisijungiant prie duomenų bazių, debesies paslaugų ir HTTP galinių taškų.

Pridedamas žiniatinklio prietaisų skydelis suteikia išsamią valdymo sąsają, skirtą stebėti klasterio būklę, jungčių statistiką, prenumeratos medžius ir taisyklių sistemos srautus realiuoju laiku. Savarankiškai talpindamas EMQX savo VPS serveryje, gauni visišką savo daiktų interneto pranešimų infrastruktūros kontrolę – jokių mokesčių už pranešimus debesyje, jokio priklausomybės nuo tiekėjo ir visiško matomumo tavo įrenginių komunikacijos sluoksnyje.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės EMQX savybės

MQTT 5.0 palaikymas

Visas MQTT 5.0 įdiegimas, apimantis sesijos galiojimo pabaigą, pranešimo galiojimo pabaigą, priežasčių kodus, bendrinamas prenumeratas ir užklausų / atsakymų šablonus, skirtus šiuolaikinėms daiktų interneto (IoT) programoms.

Integruotas taisyklių variklis

Apdoroti, filtruoti ir nukreipti įrenginių pranešimus naudojant SQL tipo taisykles, kurios persiunčia duomenis į duomenų bazes, Kafka, HTTP „webhook'us“ ar kitus MQTT brokerius, be individualaus kodo.

MQTT per „WebSockets“

Prijunkite interneto naršykles ir „JavaScript“ klientus tiesiogiai prie EMQX per saugius „WebSocket“ ryšius, leidžiančius kurti realaus laiko daiktų interneto (IoT) prietaisų skydelius be atskiro tilto.

Interneto valdymo skydas

Stebėk prisijungimų skaičių, prenumeratų medžius, pranešimų dažnius ir taisyklių variklio našumą realiuoju laiku, naudodamas integruotą administravimo žiniatinklio sąsają.

Didelis lygiagretumas

EMQX valdo milijonus vienu metu prisijungusių įrenginių jungčių viename mazge, todėl yra tinkamas viskam – nuo mažų namų automatizavimo sistemų iki didelio masto pramoninių diegimų.

Kodėl verta naudoti EMQX Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.

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