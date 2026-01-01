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Didelio našumo atvirojo kodo MQTT brokeris, skirtas Daiktų internetui ir pranešimų siuntimui realiuoju laiku, su integruotu žiniatinklio valdymo skydeliu.
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Ką gali kurti su EMQX
EMQX yra itin plečiamas, atvirojo kodo MQTT pranešimų tarpininkas, sukurtas daiktų internetui (IoT), pramoninei automatizacijai ir realaus laiko duomenų srautiniam perdavimui. Jis apdoroja milijonus vienu metu vykdomų MQTT jungčių su mažesniu nei milisekundės vėlavimu ir palaiko MQTT 3.1, 3.1.1 bei 5.0, taip pat MQTT per WebSockets. Įdiegta taisyklių sistema leidžia tau apdoroti, nukreipti ir transformuoti įrenginių pranešimus nerašant backend kodo, tiesiogiai prisijungiant prie duomenų bazių, debesies paslaugų ir HTTP galinių taškų.
Pridedamas žiniatinklio prietaisų skydelis suteikia išsamią valdymo sąsają, skirtą stebėti klasterio būklę, jungčių statistiką, prenumeratos medžius ir taisyklių sistemos srautus realiuoju laiku. Savarankiškai talpindamas EMQX savo VPS serveryje, gauni visišką savo daiktų interneto pranešimų infrastruktūros kontrolę – jokių mokesčių už pranešimus debesyje, jokio priklausomybės nuo tiekėjo ir visiško matomumo tavo įrenginių komunikacijos sluoksnyje.
Pagrindinės EMQX savybės
MQTT 5.0 palaikymas
Visas MQTT 5.0 įdiegimas, apimantis sesijos galiojimo pabaigą, pranešimo galiojimo pabaigą, priežasčių kodus, bendrinamas prenumeratas ir užklausų / atsakymų šablonus, skirtus šiuolaikinėms daiktų interneto (IoT) programoms.
Integruotas taisyklių variklis
Apdoroti, filtruoti ir nukreipti įrenginių pranešimus naudojant SQL tipo taisykles, kurios persiunčia duomenis į duomenų bazes, Kafka, HTTP „webhook'us“ ar kitus MQTT brokerius, be individualaus kodo.
MQTT per „WebSockets“
Prijunkite interneto naršykles ir „JavaScript“ klientus tiesiogiai prie EMQX per saugius „WebSocket“ ryšius, leidžiančius kurti realaus laiko daiktų interneto (IoT) prietaisų skydelius be atskiro tilto.
Interneto valdymo skydas
Stebėk prisijungimų skaičių, prenumeratų medžius, pranešimų dažnius ir taisyklių variklio našumą realiuoju laiku, naudodamas integruotą administravimo žiniatinklio sąsają.
Didelis lygiagretumas
EMQX valdo milijonus vienu metu prisijungusių įrenginių jungčių viename mazge, todėl yra tinkamas viskam – nuo mažų namų automatizavimo sistemų iki didelio masto pramoninių diegimų.
Kodėl verta naudoti EMQX Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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