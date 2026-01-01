Įdiek „Flame“ vienu spustelėjimu.
Savarankiškai priglobtas pradžios puslapis ir namų valdymo skydelis tavo asmeniniam serveriui ir namų laboratorijos paslaugoms.
Rinkis VPS planą Flame
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Flame
„Flame“ yra savarankiškai priglobiamas pradžios puslapis, kuris paverčia tavo serverį organizuotu centru visoms tavo programoms ir žymėms. Viskas valdoma per integruotą GUI – nereikia redaguoti konfigūracijos failų, nereikia perkrauti. Pridėk programas, tvarkyk žymes ir visiškai pritaikyk išvaizdą naršyklėje.
Skirtingai nei priglobiamos prietaisų skydelio paslaugos, „Flame“ veikia visiškai tavo VPS, išlaikydamas tavo paslaugų sąrašą ir žymes privačias. Jo „Docker“ etikečių integravimas automatiškai aptinka veikiančius konteinerius, todėl tavo prietaisų skydelis išlieka atnaujintas, kai diegi naujas paslaugas.
Pagrindinės Flame savybės
GUI valdymas
Pridėk, atnaujink ir ištrink programas bei žymes tiesiogiai iš žiniatinklio sąsajos be jokių konfigūracijos failų redagavimo.
Docker automatinis aptikimas
Automatiškai aptinka veikiančius konteinerius, skaitydamas Docker žymes, išlaikydamas tavo valdymo skydelį sinchronizuotą su įdiegtomis paslaugomis.
Integruota paieška
Integruota paieškos juosta palaiko 11 interneto paieškos teikėjų ir realiuoju laiku filtruoja vietines programas bei žymes.
Pasirinktinės temos
Pasirink iš 15 įmontuotų spalvų temų arba susikurk savo, naudodamas tinkintos temos redaktorių ir CSS perrašymus.
Oro valdiklis
Rodyk tiesiogines orų sąlygas savo prietaisų skydelyje, naudodamas nemokamą orų API raktą ir savo vietos koordinates.
Kodėl verta naudoti Flame Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.