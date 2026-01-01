Įdiek Open Notebook vienu spustelėjimu
DI pagrindu veikianti žinių darbo erdvė, jungianti užrašus, dokumentų valdymą ir kontekstinį pokalbį vienoje savarankiškai talpinamoje programoje.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Open Notebook
„Open Notebook“ yra savarankiškai talpinama, DI pagrindu veikianti užrašų platforma, kuri tavo rašymą, tyrimus ir DI pagalbą laiko vienoje aplinkoje. Užuot perjunginėjus dokumentus, pokalbių sąsajas ir išsklaidytas failų sistemas, „Open Notebook“ sukuria vieną darbo erdvę, kurioje užrašai, įkelti failai ir DI kontekstas lieka sujungti – todėl lengviau pereiti nuo neapdorotų idėjų prie struktūrizuotos dokumentacijos neprarandant žinių, kurias kaupi laikui bėgant.
Šis diegimas sujungia „Open Notebook“ su „SurrealDB“ nuolatiniam saugojimui, išlaikant visus tavo užrašus ir DI sąveikos istoriją tavo paties infrastruktūroje. Savarankiškas talpinimas reiškia, kad tavo duomenys niekada nepraeina per trečiųjų šalių SaaS sistemas, ir tu išlaikai visišką prieigos, atsarginių kopijų ir saugojimo kontrolę.
Pagrindinės Open Notebook savybės
Vieningas AI Workspace
Pastabos ir DI pokalbis dalijasi tuo pačiu kontekstu, todėl asistentas remiasi tavo tikrais dokumentais, o ne vien bendrosiomis žiniomis.
SurrealDB backend
Specialus „SurrealDB“ egzempliorius užtikrina greitą, nuolatinę saugyklą užrašams, įkeltiems failams ir duomenų bazės būsenai po perkrovimų.
Kontekstinė pagalba
Užduok klausimus apie savo medžiagą ir gauk atsakymus, pagrįstus užrašais ir dokumentais, kuriuos jau parašei.
Privatu nuo pat pradžių
Visi duomenys lieka tavo VPS – jokios SaaS sinchronizacijos, jokios trečiųjų šalių prieigos prie tavo užrašų ar AI pokalbių.
Lankstus žinių valdymas
Tinka asmeniniams tyrimų žurnalams, inžineriniams veiklos vadovams, produktų planavimui ir ilgalaikėms žinių bazėms.
Kodėl verta naudoti Open Notebook Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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