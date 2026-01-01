Įdiek Mazanoke vienu spustelėjimu.
Privatumu pagrįstas naršyklės paveikslėlių optimizatorius, kuris suspaudžia ir konvertuoja paveikslėlius, jų neįkeliant į jokį serverį.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Mazanoke
„Mazanoke“ yra savarankiškai talpinamas paveikslėlių optimizavimo įrankis, veikiantis visiškai naršyklėje. Kai vartotojai suspaudžia, pakeičia dydį ar konvertuoja paveikslėlius per „Mazanoke“ sąsają, visas apdorojimas vyksta lokaliai jų įrenginyje – jokie paveikslėlių duomenys nėra perduodami serveriui ar trečiosioms šalims. Dėl to jis tinka apdoroti jautrius paveikslėlius, kurių negalima įkelti į debesų kompresijos įrankius.
Skirtingai nuo talpinamų paveikslėlių optimizavimo paslaugų, „Mazanoke“ savarankiškas talpinimas tavo VPS serveryje suteikia tavo komandai privatų, visada pasiekiamą galinį tašką paveikslėlių apdorojimui. Jis palaiko platų formatų spektrą, automatiškai pašalina EXIF metaduomenis, tokius kaip GPS vieta ir laiko žymos, ir gali būti apsaugotas pasirenkamu HTTP baziniu autentifikavimu, siekiant apriboti prieigą.
Pagrindinės Mazanoke savybės
Apdorojimas naršyklėje
Visas vaizdų suglaudinimas ir konvertavimas vykdomas lokaliai naršyklėje — jokie vaizdo duomenys nėra siunčiami į serverį ar jokiai išorinei paslaugai.
Daugių formatų konvertavimas
Konvertuok tarp JPEG, PNG, WebP, AVIF, HEIC, GIF, ICO ir TIFF bet kokiu deriniu, su reguliuojamais kokybės nustatymais.
Automatinis EXIF šalinimas
Pašalink įterptuosius metaduomenis, įskaitant GPS vietą, laiko žymas ir kameros informaciją, iš nuotraukų prieš dalijantis.
HTTP bazinis autentifikavimas
Prieiga pagal nutylėjimą apsaugota HTTP baziniu autentifikavimu, todėl jūsų instancija prieinama tik įgaliotiems vartotojams.
PWA palaikymas neprisijungus
Įdiekite „Mazanoke“ kaip progresyviąją žiniatinklio programą, skirtą nuotraukų apdorojimui neprisijungus, nereikalaujant interneto ryšio.
Kodėl verta naudoti Mazanoke Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
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