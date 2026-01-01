Įdiek Readyset vienu spustelėjimu.
Laidais suderinamas talpyklos sluoksnis, kuris veikia priešais Postgres ir MySQL, užklausoms pagreitinti ir skaitymo srautui išplėsti.
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Ką gali kurti su Readyset
Readyset yra dalinės būsenos srautinė SQL talpykla, kuri yra tarp jūsų programos ir esamos Postgres arba MySQL duomenų bazės. Ji naudoja gimtąjį tinklo protokolą, todėl programos jungiasi su savo dabartine tvarkykle ir prisijungimo eilute – jokių kodo pakeitimų, jokių ORM perrašymų, jokios atskiros talpyklos anuliavimo logikos, kurią reikėtų prižiūrėti.
Iš esmės, Readyset naudoja laipsnišką rodinių priežiūrą, kad talpykloje esantys užklausų rezultatai būtų atnaujinami keičiantis pagrindinėms lentelėms, taip pašalinant tradicinių raktų-verčių talpyklų, tokių kaip Redis ar Memcached, pasenimo ir talpyklos perkrovos problemas. Savitarna VPS serveryje leidžia išlaikyti užklausų srautą ir duomenis jūsų kontroliuojamoje infrastruktūroje, tuo pačiu pašalinant valdomų talpyklos paslaugų mokesčius už kiekvieną užklausą.
Pagrindinės Readyset savybės
Protokolo suderinamas tarpinis serveris
Įsiterpia tarp programų ir Postgres ar MySQL, nereikalaujant keisti tvarkyklių, perrašyti ORM ar mokytis naujų kliento bibliotekų.
Palaipsninė rodinio priežiūra
Talpykloje saugomi užklausų rezultatai atnaujinami vietoje, kai keičiasi pirminės lentelės, todėl duomenys išlieka aktualūs be rankinio talpyklos anuliavimo ar TTL spėliojimo.
Aiškus užklausų talpinimas
Tu pasirenki, kurias SELECT užklausas talpinti į talpyklą, naudodamas CREATE CACHE teiginį, taip tiksliai valdydamas atminties naudojimą ir tai, kas spartinama.
Integruotas „Grafana“ valdymo skydelis
Komplektuojama „Grafana“ instancija ir „Prometheus“ eksportuotojas pateikia talpykloje saugomų užklausų skaičių, pataikymų rodiklius ir replikacijos vėlavimą nuo pat sistemos paleidimo.
Skaitymo pralaidumo išplėtimas
Didelės skaitymo apkrovos pasiekia Readyset atmintį, užuot perkrovusios pirminę duomenų bazę, taip atlaisvinant pagrindinę sistemą vykdyti rašymo operacijas ir analizę.
Postgres ir MySQL lygiavertiškumas
Vienas dvejetainis failas palaiko abu variklius, todėl tas pats talpyklos darbo srautas taikomas nepriklausomai nuo to, ar jūsų programa bendrauja su PostgreSQL, ar su MySQL per tinklą.
Kodėl verta naudoti Readyset Hostinger platformoje
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Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
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