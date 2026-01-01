Iki 69 % nuolaida Readyset

Įdiek Readyset vienu spustelėjimu.

Laidais suderinamas talpyklos sluoksnis, kuris veikia priešais Postgres ir MySQL, užklausoms pagreitinti ir skaitymo srautui išplėsti.

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KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Readyset

Readyset yra dalinės būsenos srautinė SQL talpykla, kuri yra tarp jūsų programos ir esamos Postgres arba MySQL duomenų bazės. Ji naudoja gimtąjį tinklo protokolą, todėl programos jungiasi su savo dabartine tvarkykle ir prisijungimo eilute – jokių kodo pakeitimų, jokių ORM perrašymų, jokios atskiros talpyklos anuliavimo logikos, kurią reikėtų prižiūrėti.

Iš esmės, Readyset naudoja laipsnišką rodinių priežiūrą, kad talpykloje esantys užklausų rezultatai būtų atnaujinami keičiantis pagrindinėms lentelėms, taip pašalinant tradicinių raktų-verčių talpyklų, tokių kaip Redis ar Memcached, pasenimo ir talpyklos perkrovos problemas. Savitarna VPS serveryje leidžia išlaikyti užklausų srautą ir duomenis jūsų kontroliuojamoje infrastruktūroje, tuo pačiu pašalinant valdomų talpyklos paslaugų mokesčius už kiekvieną užklausą.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Readyset savybės

Protokolo suderinamas tarpinis serveris

Įsiterpia tarp programų ir Postgres ar MySQL, nereikalaujant keisti tvarkyklių, perrašyti ORM ar mokytis naujų kliento bibliotekų.

Palaipsninė rodinio priežiūra

Talpykloje saugomi užklausų rezultatai atnaujinami vietoje, kai keičiasi pirminės lentelės, todėl duomenys išlieka aktualūs be rankinio talpyklos anuliavimo ar TTL spėliojimo.

Aiškus užklausų talpinimas

Tu pasirenki, kurias SELECT užklausas talpinti į talpyklą, naudodamas CREATE CACHE teiginį, taip tiksliai valdydamas atminties naudojimą ir tai, kas spartinama.

Integruotas „Grafana“ valdymo skydelis

Komplektuojama „Grafana“ instancija ir „Prometheus“ eksportuotojas pateikia talpykloje saugomų užklausų skaičių, pataikymų rodiklius ir replikacijos vėlavimą nuo pat sistemos paleidimo.

Skaitymo pralaidumo išplėtimas

Didelės skaitymo apkrovos pasiekia Readyset atmintį, užuot perkrovusios pirminę duomenų bazę, taip atlaisvinant pagrindinę sistemą vykdyti rašymo operacijas ir analizę.

Postgres ir MySQL lygiavertiškumas

Vienas dvejetainis failas palaiko abu variklius, todėl tas pats talpyklos darbo srautas taikomas nepriklausomai nuo to, ar jūsų programa bendrauja su PostgreSQL, ar su MySQL per tinklą.

Kodėl verta naudoti Readyset Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

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Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

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