Įdiek Shoutrrr vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo, savarankiškai talpinamas socialinės medijos planuoklis, skirtas X, Bluesky ir LinkedIn – parašyk vieną kartą ir publikuok visur.
Rinkis VPS planą Shoutrrr
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Shoutrrr
Shoutrrr yra atvirojo kodo socialinių tinklų įrašų planavimo įrankis, sukurtas kaip savarankiškai priglobta alternatyva Buffer, Typefully ir Hootsuite. Jis leidžia tau sukurti įrašą vieną kartą ir įdėti jį į eilę X (Twitter), Bluesky ir LinkedIn tinkluose iš vieno valdymo skydelio, su ženklų limitų valdymu kiekvienam tinklui, paskyrų prijungimu naudojant OAuth ir integruotu procesu, kuris skelbia įrašus pagal tvarkaraštį fone.
Savarankiškai priglobiant Shoutrrr savo VPS serveryje, juodraščiai, suplanuotos eilės ir prijungtos socialinės paskyros lieka tavo infrastruktūroje – be kainodaros pagal vartotojų skaičių, be įrašų kvotų ir be trečiųjų šalių prieigos prie tavo turinio strategijos. Numatytoji SQLite konfigūracija veikia viename konteineryje, o nuolatiniai diskai užtikrina, kad įkelti failai ir duomenys išliktų po pakartotinio diegimo.
Pagrindinės Shoutrrr savybės
Daugiatinklis publikavimas
Sukurk įrašą vieną kartą ir paskelbk jį X, Bluesky ir LinkedIn vienu metu, atsižvelgiant į kiekvienos platformos simbolių limitus ir peržiūros atvaizdavimą.
Fono planuoklis
Integruotas užduočių eilės vykdytojas ir cron planuoklis publikuoja tavo įrašus numatytu laiku, nereikalaujant laikyti atidaryto naršyklės skirtuko.
OAuth paskyros susiejimas
Prijunk X ir LinkedIn per OAuth 2.0, o Bluesky – naudodami programos slaptažodį – prisijungimo duomenys ir prieigos raktai lieka tavo diegime.
SQLite pagal nutylėjimą
Veikia viename konteineryje su SQLite duomenų saugojimui – nereikia valdyti išorinės duomenų bazės ar talpyklos, su pasirenkamais Postgres ir Redis atnaujinimais.
Įsitraukimo metrika
Integruota metrika fiksuoja įrašų efektyvumą laikui bėgant, kad galėtum palyginti tinklus ir tobulinti strategiją be išorinių analizės įrankių.
Kodėl verta naudoti Shoutrrr Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Praradęs prieigą prie savarankiškai talpinamo n8n, susisiekiau su Hostinger ir jie pranoko visus mano lūkesčius. Kodee ir Muhamedas iš aptarnavimo komandos buvo ypač kantrūs bei rūpestingi.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.
Atrask daugiau programų diegimui
Buzz
Savo serveryje talpinama darbo erdvė, kurioje žmonės ir dirbtinio intelekto agentai dalijasi tomis pačiomis erdvėmis
Apache Answer
Atvirojo kodo klausimų ir atsakymų platforma, skirta komandos žinių dalijimuisi ir bendruomenės kūrimui