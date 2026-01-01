Įdiekite Speaches vienu spustelėjimu.
Su „OpenAI“ suderinamas kalbos į tekstą ir teksto į kalbą serveris, kurį gali talpinti savarankiškai ir visiškai paleisti savo VPS.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Speaches
„Speaches“ yra su OpenAI API suderinamas garso serveris, kuris suteikia pažangiausią kalbos atpažinimą ir teksto į kalbą sintezę į tavo paties infrastruktūrą. Sukurtas naudojant faster-whisper transkripcijai ir Kokoro/Piper balso sintezei, jis naudoja tuos pačius galinius taškus kaip ir OpenAI Audio API – todėl bet kuris esamas įrankis, SDK ar integracija, veikianti su OpenAI, veiks su „Speaches“ iš karto.
Savarankiškas „Speaches“ talpinimas reiškia, kad tavo garso duomenys niekada nepalieka tavo serverių, nėra transkripcijos mokesčių už minutę, ir tu išlaikai visišką kontrolę, kokie modeliai veikia ir kaip paskirstomi ištekliai. Modeliai įkeliami pagal poreikį ir automatiškai iškeliami po neveiklumo, išlaikant mažą atminties naudojimą standartiniame VPS.
Pagrindinės Speaches savybės
Suderinamas su OpenAI API
Įdiegia „OpenAI“ garso API specifikaciją – įkelk savo savarankiškai priglobtą URL ir esamos „OpenAI“ integracijos veiks toliau, nereikalaujant kodo pakeitimų.
Kalbos į tekstą transkripcija
Naudojant faster-whisper, kuris palaiko daugiakalbę transkripciją su realaus laiko srautiniu perdavimu per Server-Sent Events.
Teksto į kalbą sintezė
Generuok natūraliai skambančią kalbą naudodamas „Kokoro“ (užėmusią 1-ą vietą „TTS arenoje“) ir „Piper“ modelius, visiškai įrenginyje.
Dinamiškas modelio įkėlimas
Modeliai įkeliami automatiškai pagal pirmą užklausą ir iškraunami po konfigūruojamo neveikimo laikotarpio, todėl atmintį naudoji tik tada, kai jos reikia.
Integruota žiniatinklio UI
Gradio valdoma sąsaja leidžia tau išbandyti transkripciją ir sintezę tiesiogiai tavo naršyklėje be jokių papildomų įrankių.
API rakto autentifikavimas
Galima pasirinktinai apsaugoti visus API galinius taškus vienu API raktu, išlaikant interaktyviąją dokumentaciją viešai prieinamą.
Kodėl verta naudoti Speaches Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Praradęs prieigą prie savarankiškai talpinamo n8n, susisiekiau su Hostinger ir jie pranoko visus mano lūkesčius. Kodee ir Muhamedas iš aptarnavimo komandos buvo ypač kantrūs bei rūpestingi.
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