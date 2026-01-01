Iki 69 % nuolaida Grafana Tempo

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Atvirojo kodo paskirstytojo sekimo posistemė, suderinama su OpenTelemetry, Jaeger ir Zipkin, su integruota Grafana vizualizacija.

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Įdiek Grafana Tempo vienu spustelėjimu.

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KVM 1
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1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
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21,99
7,79/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
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KVM 4
35,99
10,99/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
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16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
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66% nuolaida
KVM 8
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21,99/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
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32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Grafana Tempo

Grafana Tempo yra didelio mastelio paskirstytųjų sekų posistemė, sukurta priimti sekas iš OpenTelemetry, Jaeger, Zipkin ir kitų šaltinių, nereikalaujant sudėtingos infrastruktūros. Skirtingai nei sekų saugyklos, kurios priklauso nuo Elasticsearch ar Cassandra, Tempo saugo sekų duomenis objektinėje saugykloje, todėl ji yra ekonomiškai efektyvi dideliu masteliu. Ji integruojasi natūraliai su Grafana, kad inžinieriai galėtų pereiti nuo Prometheus metrikos ar Loki žurnalo eilutės tiesiai prie atitinkamos sekos.

Šis šablonas sujungia Tempo su Grafana Alloy kaip OpenTelemetry rinkikliu, Prometheus metrikai ir Grafana kaip vizualizacijos sluoksniu – suteikdamas tau savarankišką paskirstytųjų sekų rinkinį, kurį visiškai valdai ir kontroliuoji savo VPS serveryje.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Grafana Tempo savybės

OpenTelemetry natyvus

Priima sekimo duomenis per OTLP gRPC ir HTTP, Jaeger ir Zipkin protokolus, todėl bet kokia instrumentuota programa gali siųsti duomenis nenaudodama konkretaus tiekėjo SDK.

Metrikos iš pėdsakų

Automatiškai generuoja RED metrikas (spartos, klaidų, trukmės) iš span duomenų, naudojant metrikų generatorių, užpildydamas Prometheus paslaugos lygio įžvalgomis be papildomo instrumentavimo.

Grafana integracija

Iš anksto sukonfigūruotas „Grafana“ duomenų šaltinis leidžia tau pereiti nuo bet kokios metrikos ar žurnalo eilutės prie susijusio sekimo vienu paspaudimu, pagreitinant pagrindinės priežasties analizę.

TraceQL užklausų kalba

Specialiai sukurta užklausų kalba leidžia tau filtruoti ir apibendrinti sekas pagal paslaugą, trukmę, klaidos būseną ir sekos atributus su tikslumu, kurio negali prilygti ad hoc paieška.

Ekonomiška talpa

Saugo sekimo duomenis vietiniame diske, nereikalaujant Elasticsearch ar Cassandra, išlaikant paprastą infrastruktūrą ir numatomas veiklos išlaidas.

Paslaugų grafiko vizualizacija

Iš sekimo duomenų sudaro paslaugų priklausomybės žemėlapius ir juos atvaizduoja Grafana, suteikdamas komandoms nuolat atnaujinamą paslaugų tarpusavio ryšio ir vėlavimo apžvalgą.

Kodėl verta naudoti Grafana Tempo Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

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