Įdiek Grafana Tempo vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo paskirstytojo sekimo posistemė, suderinama su OpenTelemetry, Jaeger ir Zipkin, su integruota Grafana vizualizacija.
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Ką gali kurti su Grafana Tempo
Grafana Tempo yra didelio mastelio paskirstytųjų sekų posistemė, sukurta priimti sekas iš OpenTelemetry, Jaeger, Zipkin ir kitų šaltinių, nereikalaujant sudėtingos infrastruktūros. Skirtingai nei sekų saugyklos, kurios priklauso nuo Elasticsearch ar Cassandra, Tempo saugo sekų duomenis objektinėje saugykloje, todėl ji yra ekonomiškai efektyvi dideliu masteliu. Ji integruojasi natūraliai su Grafana, kad inžinieriai galėtų pereiti nuo Prometheus metrikos ar Loki žurnalo eilutės tiesiai prie atitinkamos sekos.
Šis šablonas sujungia Tempo su Grafana Alloy kaip OpenTelemetry rinkikliu, Prometheus metrikai ir Grafana kaip vizualizacijos sluoksniu – suteikdamas tau savarankišką paskirstytųjų sekų rinkinį, kurį visiškai valdai ir kontroliuoji savo VPS serveryje.
Pagrindinės Grafana Tempo savybės
OpenTelemetry natyvus
Priima sekimo duomenis per OTLP gRPC ir HTTP, Jaeger ir Zipkin protokolus, todėl bet kokia instrumentuota programa gali siųsti duomenis nenaudodama konkretaus tiekėjo SDK.
Metrikos iš pėdsakų
Automatiškai generuoja RED metrikas (spartos, klaidų, trukmės) iš span duomenų, naudojant metrikų generatorių, užpildydamas Prometheus paslaugos lygio įžvalgomis be papildomo instrumentavimo.
Grafana integracija
Iš anksto sukonfigūruotas „Grafana“ duomenų šaltinis leidžia tau pereiti nuo bet kokios metrikos ar žurnalo eilutės prie susijusio sekimo vienu paspaudimu, pagreitinant pagrindinės priežasties analizę.
TraceQL užklausų kalba
Specialiai sukurta užklausų kalba leidžia tau filtruoti ir apibendrinti sekas pagal paslaugą, trukmę, klaidos būseną ir sekos atributus su tikslumu, kurio negali prilygti ad hoc paieška.
Ekonomiška talpa
Saugo sekimo duomenis vietiniame diske, nereikalaujant Elasticsearch ar Cassandra, išlaikant paprastą infrastruktūrą ir numatomas veiklos išlaidas.
Paslaugų grafiko vizualizacija
Iš sekimo duomenų sudaro paslaugų priklausomybės žemėlapius ir juos atvaizduoja Grafana, suteikdamas komandoms nuolat atnaujinamą paslaugų tarpusavio ryšio ir vėlavimo apžvalgą.
Kodėl verta naudoti Grafana Tempo Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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