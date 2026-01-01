Įdiek Grimmory vienu spustelėjimu.
Savarankiškai talpinama skaitmeninės bibliotekos tvarkyklė el. knygoms, komiksams ir garso knygoms su automatiniais metaduomenimis ir integruotu skaitytuvu.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Grimmory
„Grimmory“ yra išsami savarankiškai talpinama knygų kolekcijos tvarkyklė, kuri išsklaidytus skaitmeninius failus paverčia gražiai sutvarkyta biblioteka. Ji palaiko el. knygas (EPUB, MOBI, AZW), PDF, komiksus (CBZ, CBR) ir audio knygas (M4B, MP3) bei automatiškai gauna pavadinimus, viršelius, aprašymus ir žanrus iš Google Books, Open Library ir Amazon vos tik pridėjus failus.
Savarankiškas talpinimas tavo VPS pašalina saugyklos kvotas, priklausomybę nuo platformos ir turinio stebėjimą, būdingą komercinėms el. knygų paslaugoms. Visa tavo biblioteka – kartu su skaitymo pažanga, žymėjimais ir kelių vartotojų paskyromis – lieka tavo turimoje techninėje įrangoje, pasiekiama iš bet kurios naršyklės arba sinchronizuojama su Kobo el. skaityklėmis per OPDS.
Pagrindinės Grimmory savybės
Automatinis meta duomenų praturtinimas
Viršelio iliustracija, autoriaus duomenys, aprašymai ir žanrai automatiškai gaunami iš Google Books, Open Library ir Amazon, kai importuojamos knygos.
Integruotas daugių formatų skaitytuvas
Skaityk EPUB, MOBI, AZW, PDF, CBZ ir CBR failus tiesiogiai naršyklėje su pritaikomomis temomis, šriftų dydžiais ir skaitymo eigos sekimu.
Kobo ir OPDS sinchronizavimas
Sinchronizuok savo biblioteką ir skaitymo poziciją su Kobo el. skaitytuvais ir bet kuria OPDS suderinama programėle, kad galėtum sklandžiai skaityti neprisijungus skirtuose įrenginiuose.
BookDrop automatinis importas
Įkelk naujus failus į stebimą aplanką ir Grimmory juos importuoja automatiškai – nereikia rankiniu būdu įkelti ar įvesti metaduomenų.
Kelių naudotojų palaikymas
Sukurk individualias paskyras su atskiromis skaitymo istorijomis ir leidimų lygiais, todėl Grimmory puikiai tinka šeimoms ir skaitymo grupėms, besidalijančioms viena biblioteka.
Kodėl verta naudoti Grimmory Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
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