Įdiek XBackBone vienu spustelėjimu.
Savarankiškai talpinamas lengvas failų ir ekrano nuotraukų dalijimosi serveris su visišku ShareX, ScreenCloud ir Flameshot palaikymu.
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Ką gali kurti su XBackBone
„XBackBone“ yra lengva PHP failų tvarkyklė ir paveikslėlių talpykla, sukurta pagal populiarią „ShareX“ įkėlimo darbo eigą. Įkelk ekrano nuotrauką ar failą į „ShareX“ (arba „ScreenCloud“, „Flameshot“ ar bet kurį suderinamą klientą) ir „XBackBone“ akimirksniu patalpins jį už bendrinamos trumposios nuorodos – su integruota „Markdown“ peržiūra, neapdoroto teksto atvaizdavimu, galerijos rodiniu ir kvotomis kiekvienam vartotojui.
Savo „XBackBone“ talpinimas VPS serveryje pakeičia komercines paveikslėlių talpinimo ir „pastebin“ paslaugas infrastruktūra, kurią visiškai valdai tu. Kelių vartotojų paskyros, leidimai pagal vaidmenis ir integruota „OAuth“ integracija daro jį tinkamu tiek asmenims, tiek mažoms komandoms, norinčioms turėti privatų ekrano nuotraukų ir failų įkėlimo galinį tašką.
Pagrindinės XBackBone savybės
„ShareX“ integruoti įkėlimai
Įkelkite failus į ShareX, ScreenCloud ar Flameshot, ir XBackBone juos akimirksniu talpina per standartinę įkėlimo API.
Galerija ir peržiūros
Naršyklės galerijos rodinys su automatiškai sugeneruotomis miniatiūromis, ir įterptuoju atvaizdavimu nuotraukoms, vaizdo ir garso įrašams bei Markdown turiniui.
Kelių naudotojų paskyros
Paskyros kiekvienam vartotojui su pagal vaidmenis suteikiamais leidimais ir individualiomis kvotomis leidžia komandoms ar šeimoms dalytis vienu serveriu, neperžengiant bibliotekų ribų.
Viešosios ir privačios nuorodos
Kiekvienas įkėlimas sugeneruoja trumpą URL nuorodą su pasirenkama apsauga slaptažodžiu, galiojimo pabaiga ir vienkartinės prieigos režimais jautriam turiniui.
„OAuth“ ir SSO palaikymas
Integruota „OAuth“ integracija su „Google“, „Discord“ ir „GitLab“ pašalina atskirą paskyrų valdymą komandoms, kurios jau naudojasi šiomis platformomis.
Kodėl verta naudoti XBackBone Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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AList
Savarankiškai priglobtas failų sąrašas ir „WebDAV“ serveris, palaikantis daugiau nei 30 saugyklų posistemių