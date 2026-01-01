Įdiek MQTTX vienu spustelėjimu.
Naršyklės pagrindu veikiantis MQTT 5.0 klientas, skirtas derinti brokerius ir testuoti daiktų interneto (IoT) „WebSocket“ ryšius be vietinių diegimų.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su MQTTX
MQTTX Web yra atvirojo kodo MQTT 5.0 klientas, sukurtas EMQX, veikiantis visiškai naršyklėje. Jis leidžia inžinieriams prisijungti prie bet kurio MQTT brokerio per „WebSocket“, kad per kelias sekundes patikrintų temas, paskelbtų duomenų paketus ir patvirtintų daiktų interneto (IoT) pranešimų srautus. Skirtingai nei darbalaukio versija, MQTTX Web nereikalauja diegimo programos – tereikia atidaryti įdiegtą URL, kad komandos galėtų pradėti derinti brokerius iš bet kurio nešiojamojo kompiuterio ar planšetinio kompiuterio.
Savo VPS serveryje talpinant MQTTX Web, jūsų komanda gauna privatų, visada pasiekiamą „WebSocket“ klientą, pasiekiamą per jūsų kontroliuojamą URL. Tai reiškia, kad nėra trečiųjų šalių talpinamo galinio taško, registruojančio jūsų brokerio prisijungimo duomenis, ir nėra priklausomybės nuo viešosios emqx.io instancijos. Prisijungimo profiliai saugomi lokaliai kiekvienoje naršyklėje, todėl pats diegimas yra be būsenos ir lengvai atnaujinamas.
Pagrindinės MQTTX savybės
Pilnas MQTT 5.0 palaikymas
Išbandyk kiekvieną MQTT 5.0 funkciją, įskaitant savybes, priežasčių kodus, bendrinamas prenumeratas ir užklausų-atsakymų šablonus, su bet kuriuo suderinamu brokeriu.
„WebSocket“ ryšys
Prisijunk prie MQTT brokerių per WS ir WSS tiesiai iš naršyklės, idealiai tinka tikrinti IoT šliuzus ir žiniatinklio klientus, kurie naudoja WebSocket transportą.
Daugelio brokerių darbo erdvė
Išsaugok ir perjunk prisijungimo profilius gamybos, testavimo ir vietiniams brokeriams, nepaliekant skirtuko arba kiekvieną kartą iš naujo nekonfigūruojant prisijungimo duomenų.
Temos publikavimas ir prenumeravimas
Prenumeruok pakaitos temas, publikuok JSON, paprastojo teksto arba Base64 duomenų paketus ir tikrink pranešimų istoriją su QoS, išsaugotų ir laiko žymos metaduomenimis.
Prieiga be diegimo
Pasidalinkite paskelbtu URL su savo komanda, kad kiekvienas inžinierius turėtų MQTT klientą, neplatinant darbalaukio dvejetainių failų ir nevaldant paketų versijų.
Kliento pusės duomenų saugykla
Ryšio nustatymai ir pranešimų istorija lieka naršyklėje per „localStorage“, todėl serveris nesaugo tarpininko kredencialų ir išlieka be būsenos atnaujinimų metu.
Kodėl verta naudoti MQTTX Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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