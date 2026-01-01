Įdiek BugSink vienu spustelėjimu.
Savarankiškai talpinama klaidų sekimo platforma, skirta programų išimčių stebėsenai, visiškai kontroliuojant jautrius derinimo duomenis.
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Ką gali kurti su BugSink
BugSink yra savarankiškai talpinama klaidų sekimo platforma, kuri fiksuoja, grupuoja ir pateikia programų klaidas tavo paslaugose realiuoju laiku. Sukurta naudojant Django ir Python, ji suteikia sekimo duomenis, klaidų kontekstą ir dubliavimo šalinimą, kurių reikia kūrimo komandoms, norint greitai diagnozuoti ir išspręsti problemas – nesiunčiant jautrios derinimo informacijos trečiosios šalies paslaugai.
Savarankiškas talpinimas tavo VPS pašalina kainodarą, priklausančią nuo klaidų kiekio, pašalina duomenų buvimo vietos problemas reguliuojamoms pramonės šakoms ir leidžia tau integruoti klaidų sekimą tiesiogiai su tavo esama infrastruktūra. Šis diegimas sujungia BugSink su MySQL patvariam klaidų saugojimui ir automatiškai sukuria administratoriaus naudotoją pirmojo paleidimo metu.
Pagrindinės BugSink savybės
Automatinis klaidų grupavimas
Pašalina dublikatus ir sugrupuoja panašias išimtis, kad komanda matytų vieną spręstiną problemą, o ne tūkstančius identiškų įspėjimų, užplūstančių prietaisų skydelį.
Išsamūs stack trace'ai
Užfiksuoja pilnus steko pėdsakus su šaltinio kontekstu ir kintamųjų būsena kiekvienos klaidos metu, suteikdama programuotojams viską, ko reikia klaidoms atkurti ir ištaisyti.
Kelių kalbų SDK palaikymas
Integruojasi su populiariais SDK įvairiomis programavimo kalbomis ir karkasais, kad galėtum nukreipti klaidas iš visų savo paslaugų į vieną vietą.
Realaus laiko pranešimai
Įspėjimai suveikia tą pačią akimirką, kai aptinkami nauji klaidų tipai, leidžiantys komandoms reaguoti, prieš problemoms pablogėjant ir paveikiant daugiau vartotojų.
Visiškas duomenų suverenitetas
Visi klaidų duomenys, stekų atsekimai ir naudotojo kontekstas lieka tavo VPS, taip užtikrinant atitikties reikalavimus ir neleidžiant jautriai informacijai palikti tavo infrastruktūros.
Kodėl verta naudoti BugSink Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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