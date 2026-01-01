Iki 69 % nuolaida BugSink

Įdiek BugSink vienu spustelėjimu.

Savarankiškai talpinama klaidų sekimo platforma, skirta programų išimčių stebėsenai, visiškai kontroliuojant jautrius derinimo duomenis.

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Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49  € /mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek BugSink vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 131,76 € (įprasta kaina 431,76 €). Pratęsiama už 11,99 €/mėn.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 191,76 € (įprasta kaina 527,76 €). Pratęsiama už 14,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 263,76 € (įprasta kaina 863,76 €). Pratęsiama už 27,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 527,76 € (įprasta kaina 1 559,76 €). Pratęsiama už 49,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 131,76 € (įprasta kaina 431,76 €). Pratęsiama už 11,99 €/mėn.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 191,76 € (įprasta kaina 527,76 €). Pratęsiama už 14,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 263,76 € (įprasta kaina 863,76 €). Pratęsiama už 27,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 527,76 € (įprasta kaina 1 559,76 €). Pratęsiama už 49,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su BugSink

BugSink yra savarankiškai talpinama klaidų sekimo platforma, kuri fiksuoja, grupuoja ir pateikia programų klaidas tavo paslaugose realiuoju laiku. Sukurta naudojant Django ir Python, ji suteikia sekimo duomenis, klaidų kontekstą ir dubliavimo šalinimą, kurių reikia kūrimo komandoms, norint greitai diagnozuoti ir išspręsti problemas – nesiunčiant jautrios derinimo informacijos trečiosios šalies paslaugai.

Savarankiškas talpinimas tavo VPS pašalina kainodarą, priklausančią nuo klaidų kiekio, pašalina duomenų buvimo vietos problemas reguliuojamoms pramonės šakoms ir leidžia tau integruoti klaidų sekimą tiesiogiai su tavo esama infrastruktūra. Šis diegimas sujungia BugSink su MySQL patvariam klaidų saugojimui ir automatiškai sukuria administratoriaus naudotoją pirmojo paleidimo metu.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės BugSink savybės

Automatinis klaidų grupavimas

Pašalina dublikatus ir sugrupuoja panašias išimtis, kad komanda matytų vieną spręstiną problemą, o ne tūkstančius identiškų įspėjimų, užplūstančių prietaisų skydelį.

Išsamūs stack trace'ai

Užfiksuoja pilnus steko pėdsakus su šaltinio kontekstu ir kintamųjų būsena kiekvienos klaidos metu, suteikdama programuotojams viską, ko reikia klaidoms atkurti ir ištaisyti.

Kelių kalbų SDK palaikymas

Integruojasi su populiariais SDK įvairiomis programavimo kalbomis ir karkasais, kad galėtum nukreipti klaidas iš visų savo paslaugų į vieną vietą.

Realaus laiko pranešimai

Įspėjimai suveikia tą pačią akimirką, kai aptinkami nauji klaidų tipai, leidžiantys komandoms reaguoti, prieš problemoms pablogėjant ir paveikiant daugiau vartotojų.

Visiškas duomenų suverenitetas

Visi klaidų duomenys, stekų atsekimai ir naudotojo kontekstas lieka tavo VPS, taip užtikrinant atitikties reikalavimus ir neleidžiant jautriai informacijai palikti tavo infrastruktūros.

Kodėl verta naudoti BugSink Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.

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