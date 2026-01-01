Įdiekite „OpenObserve“ vienu spustelėjimu.
Vieninga stebėsenos platforma žurnalams, metrikoms, sekoms ir prietaisų skydeliams – ekonomiška, savarankiškai talpinama alternatyva „Datadog“ ir „Splunk“.
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Ką gali kurti su OpenObserve
OpenObserve (O2) yra debesyje veikianti stebėsenos platforma, sukurta naudojant Rust, kuri vienija žurnalų valdymą, metrikų stebėseną, paskirstytą sekimą ir realaus vartotojo stebėseną viename lengvame diegime. Naudojant Parquet stulpelinę saugyklą su integruotu S3 palaikymu, ji užtikrina iki 140 kartų mažesnes saugojimo išlaidas nei Elasticsearch ir siūlo panašų ar geresnį užklausų našumą.
Skirtingai nuo daugiakomponenčių stebėsenos sistemų, kurioms reikalingi atskiri įrankiai žurnalams, metrikoms ir sekimui, OpenObserve pateikiamas kaip vienas dvejetainis failas su integruota duomenų baze. Savarankiškas talpinimas VPS serveryje suteikia inžinerijos ir operacijų komandoms visišką telemetrijos duomenų kontrolę – jokių licencijavimo mokesčių už vartotoją, jokių duomenų išėjimo mokesčių ir jokios trečiųjų šalių prieigos prie jautrių infrastruktūros metrikų, klaidų žurnalų ar vartotojų sesijų duomenų.
Pagrindinės OpenObserve savybės
Vieninga stebėsena
Žurnalai, metrika, paskirstytosios sekos ir realių vartotojų stebėjimas – viskas vienoje platformoje. Nereikia jungti atskirų įrankių ar palaikyti daugybės integracijų.
Parquet talpa
Stulpelių Parquet formatas su S3-integruota saugykla sumažina duomenų saugojimo išlaidas iki 140 kartų, palyginti su Elasticsearch, todėl petabaitų masto stebėjimas tampa ekonomiškai perspektyvus.
OpenTelemetry natyvus
Priima duomenis per OpenTelemetry standartą, nereikalaujant jokių konkretaus tiekėjo agentų ar nuosavų SDK žurnalams, metrikai ar pėdsakams.
SQL ir PromQL užklausos
Užklausų žurnalus ir sekas su SQL, o metrikas su PromQL – pažįstamos kalbos, kurios pašalina poreikį mokytis nuosavos užklausų sintaksės.
Integruoti prietaisų skydeliai
Iš anksto sukurti prietaisų skydelio šablonai ir vizualinis prietaisų skydelio kūrimo įrankis leidžia iškart matyti infrastruktūrą, programų našumą ir klaidų rodiklius.
Kodėl verta naudoti OpenObserve Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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