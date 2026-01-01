Įdiek Navidrome vienu spustelėjimu.
Lengvas, savarankiškai priglobtas muzikos transliavimo serveris, kuris leidžia jūsų asmeninę kolekciją bet kur, per naršyklę arba su Subsonic suderinamas programėles.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Navidrome
Navidrome yra lengvas, greitas muzikos transliacijos serveris, suteikiantis tau į Spotify panašią prieigą prie tavo muzikos kolekcijos iš bet kurio įrenginio. Jis automatiškai nuskaito tavo muzikos aplankus, išskiria metaduomenis ir pateikia MP3, FLAC, AAC, OGG ir OPUS failus per modernią web sąsają ir su Subsonic suderinamą API, palaikomą dešimčių mobiliųjų programėlių, įskaitant DSub, Symfonium ir Feishin. Kelių naudotojų palaikymas reiškia, kad kiekvienas klausytojas gauna savo grojaraščius, įvertinimus ir klausymosi statistiką.
Savarankiškas Navidrome talpinimas reiškia nuolatinę prieigą prie kiekvieno tavo turimo albumo, nepaisant licencijavimo pakeitimų ar paslaugų nutraukimo. Nėra jokių prenumeratos mokesčių, jokio garso kokybės suspaudimo ir jokio elgesio sekimo – tik tavo muzika, transliuojama iš tavo paties infrastruktūros visa kokybe.
Pagrindinės Navidrome savybės
Suderinamas su „Subsonic API“
Veikia su dešimtimis mobiliųjų programėlių, skirtų iOS ir Android, tad gali pasirinkti norimą grotuvą ir nebūti pririštas prie nuosavo kliento.
Kelių formatų palaikymas
Transliuoja MP3, FLAC, AAC, OGG ir OPUS su transkodavimu realiuoju laiku, siekiant pritaikyti bitų spartą lėtesniems ryšiams, neprarandant šaltinio kokybės.
Automatinis bibliotekos nuskaitymas
Automatiškai nuskaito muzikos aplankus pagal konfigūruojamą tvarkaraštį, išgaunant metaduomenis ir albumo viršelius, kad tavo biblioteka išliktų atnaujinta, kai pridedi failus.
Daugelio vartotojų klausymasis
Kiekvienas vartotojas gauna nepriklausomus grojaraščius, įvertinimus žvaigždutėmis ir klausymosi istoriją bendrame serveryje, netrukdydamas niekam kitam.
Last.fm scrobbling
Automatiškai stebi tavo klausymosi istoriją Last.fm ir ListenBrainz platformose, nuolat atnaujindamas tavo perklausų skaičių ir muzikos profilį.
Kodėl verta naudoti Navidrome Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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