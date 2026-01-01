Įdiek Nuclio vienu spustelėjimu.
Didelio našumo atvirojo kodo serverių nereikalaujanti platforma, skirta realiuoju laiku apdoroti įvykius ir duomenis, su automatiniu mastelio keitimu ir GPU palaikymu.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Nuclio
Nuclio yra didelio našumo atvirojo kodo serverless platforma, skirta realaus laiko įvykių ir duomenų apdorojimui. Ji vykdo tavo kodą kaip funkcijas, kurios reaguoja į platų paleidiklių spektrą – HTTP, Kafka, Kinesis, RabbitMQ, MQTT, NATS ir suplanuotas cron užduotis – ir automatiškai keičia kiekvienos funkcijos mastelį pagal poreikį. Funkcijos veikia dedikuotuose konteineriuose, sukuriamuose ir diegiamuose tiesiai iš naršyklės valdymo pulto.
Skirtingai nei bendrosios automatizavimo priemonės, Nuclio yra sukurta greičiui, apdorojant šimtus tūkstančių įvykių per sekundę vienam procesui, su pasirenkamu GPU spartinimu mašininio mokymosi išvadoms. Savarankiškai hostinant Nuclio savo VPS serveryje, tavo duomenų srautai, modeliai ir įvykių šaltiniai lieka visiškai tavo kontrolėje, be debesies mokesčių už kiekvieną iškvietimą ir be priklausomybės nuo tiekėjo.
Pagrindinės Nuclio savybės
Realaus laiko įvykių aktyvikliai
Paleisk funkcijas iš HTTP, Kafka, Kinesis, RabbitMQ, MQTT, NATS ir cron tvarkaraščių, nerašant jokio jungiamojo kodo.
Automatinis mastelio keitimas
Kiekviena funkcija didina savo pajėgumus esant apkrovai ir juos mažina, kai nenaudojama, taip užtikrinant efektyvų išteklių naudojimą visoms tavo darbo apkrovoms.
Daugiakalbės vykdymo aplinkos
Rašyk funkcijas naudodamas Go, Python, Java, .NET, Node.js arba Shell, pasirinkdamas vykdymo aplinką, kuri geriausiai tinka kiekvienai užduočiai.
GPU pagreitintos išvados
Prijunk GPU prie funkcijų, kad užtikrintum greitą mašininio mokymosi išvadų darymą ir didelio duomenų kiekio realaus laiko apdorojimo konvejerius.
Valdymo skydelis naršyklėje
Kurk, diek, iškviesk ir stebėk funkcijas iš tvarkingos žiniatinklio sąsajos, niekada nepalikdamas naršyklės.
Kodėl verta naudoti Nuclio Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
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