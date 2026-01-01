Įdiek LibreSpeed vienu spustelėjimu.
Savo serveryje talpinamas interneto greičio testas, kuris veikia bet kurioje naršyklėje, nereikalaujant „Flash“, „Java“ ar papildinių.
Rinkis VPS planą LibreSpeed
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su LibreSpeed
LibreSpeed yra lengvas, atvirojo kodo HTML5 greičio testas, kuris matuoja atsisiuntimo, įkėlimo, ping ir virpėjimo greitį tiesiogiai naršyklėje. Skirtingai nei komercinės greičio testavimo svetainės, jis veikia tik jūsų valdomoje infrastruktūroje, todėl gali paskelbti privatų greičio testą savo komandai, interneto paslaugų teikėjui ar klientams, nesiunčiant srauto per trečiųjų šalių matavimo serverius.
Savarankiškai talpinant LibreSpeed VPS serveryje, gauni tikslius, pakartojamus matavimus prieš serverį, kuriuo pasitiki, su kiekvieno testo rezultatų duomenų baze, kuri leidžia palyginti ryšio kokybę laikui bėgant. Testai veikia bet kurioje modernioje stalinio kompiuterio ar mobiliojo telefono naršyklėje be diegimo žingsnio ir be kliento programėlės.
Pagrindinės LibreSpeed savybės
Naršyklės testas be diegimo
Grynas HTML5 ir JavaScript – veikia bet kurioje šiuolaikinėje naršyklėje staliniame ar mobiliajame įrenginyje, nereikalaujant Flash, Java ar atsisiuntimo.
Atsisiuntimas, įkėlimas, ping, jitter
Pateikia visus keturis standartinius rodiklius su konfigūruojama testavimo trukme ir vienu metu vykstančių prisijungimų skaičiumi, siekiant tikslių rezultatų.
Rezultatų duomenų bazė
Integruota „SQLite“ arba „MySQL“ posistemė saugo kiekvieną testo vykdymą su laiko žyma, IP ir ISP, kad galėtum sekti pokyčius laikui bėgant.
Pritaikomas prekės ženklas
Redaguok priekinės sąsajos HTML, pakeisk logotipą ir pritaikyk savo temą, kad paleistum visiškai tavo prekės ženklą atitinkantį greičio testą savo organizacijai.
IP ir ISP paieška
Pasirenkama ipinfo.io integracija praturtina kiekvieną rezultatą lankytojo IPT, organizacijos ir apytiksle vieta.
Kodėl verta naudoti LibreSpeed Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.
Atrask daugiau programų diegimui
Anki Sync Server Enhanced
Savitvarkis „Anki“ sinchronizavimo serveris su kelių vartotojų palaikymu, atsarginėmis kopijomis ir žiniatinklio valdymo pultu