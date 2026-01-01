Įdiekite HortusFox vienu spustelėjimu.
Savaime priglobta augalų valdymo sistema, skirta katalogavimui, priežiūros grafikų sudarymui ir privačiam sodo tvarkymui.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su HortusFox
„HortusFox“ yra specialiai sukurta žiniatinklio programa augalų entuziastams, norintiems tvarkyti kambarinius augalus ir sodus struktūrizuotai ir privačiai. Ji leidžia tau kataloguoti augalus su nuotraukomis, rūšių pavadinimais ir pasirinktiniais atributais, organizuoti juos pagal vietą ir nustatyti pasikartojančius priežiūros priminimus apie laistymą, tręšimą ir persodinimą. Orų duomenų integravimas padeda lauko sodininkams suderinti priežiūros grafikus su aplinkos sąlygomis, o integruotas augalų atpažinimas padeda identifikuoti nežinomas rūšis.
Savo VPS serveryje talpinant „HortusFox“ užtikrinama, kad augimo įrašai, priežiūros istorijos ir augalų nuotraukos ilgus metus išliks visiškai tavo kontrolėje – jokia trečiosios šalies debesies paslauga negalės nutraukti prieigos prie tavo kolekcijos duomenų ar monetizuoti tavo sodininkystės įpročių.
Pagrindinės HortusFox savybės
Priežiūros priminimai
Nustatyk pasikartojančias užduotis laistymui, tręšimui ir persodinimui, kad įtemptame priežiūros grafike nepamirštum nė vieno augalo.
Vietos pagrindu organizacija
Priskirk augalus konkrečioms patalpoms ar lauko erdvėms, kad greitai filtruotum savo kolekciją ir valdytum kiekvieną sritį atskirai.
Orų integracija
Susiekite vietinius orų duomenis, kad automatiškai suderintumėte lauko augalų priežiūrą su kritulių ir temperatūros sąlygomis.
Augalų atpažinimas
Nustatyk nežinomas rūšis iš nuotraukų tiesiogiai programėlėje ir pridėk patvirtintus rūšių duomenis į savo katalogą, nepaliekant HortusFox.
Atsargų valdymas
Stebėk vazonus, trąšas, įrankius ir reikmenis kartu su augalais, kad visada žinotum, kur yra tavo sodo ištekliai.
Bendradarbiavimo pokalbis
Integruotas grupės pokalbis leidžia namų ūkiams ir komandoms koordinuoti augalų priežiūros pareigas nenaudojant atskirų susirašinėjimo programėlių.
Kodėl verta naudoti HortusFox Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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