Įdiek OMERO vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo vaizdo duomenų valdymo platforma mokslinės mikroskopijos tyrimams su daugiamate internetine peržiūros programa.
Rinkis VPS planą OMERO
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su OMERO
OMERO yra „Open Microscopy Environment“ duomenų valdymo platforma, sukurta mokslinių tyrimų laboratorijoms, kurios dirba su daugiamatės bioatvaizdavimo duomenimis. Ji importuoja mikroskopijos vaizdus iš daugiau nei 150 patentuotų failų formatų, naudodama „Bio-Formats“, laiko juos užklausų saugykloje ir pateikia juos per žiniatinklio peržiūros programą, kuri apdoroja kanalus, laiko intervalus ir Z-sluoksnius be patentuotos programinės įrangos.
Savarankiškas OMERO talpinimas tavo VPS serveryje suteikia laboratorijų grupėms visišką kontrolę virš neapdorotų vaizdo duomenų, anotacijų ir prieigos teisių, sujungiant OMERO.server galinę sistemą, OMERO.web priekinę sistemą ir „PostgreSQL“ saugyklą viename diegime.
Pagrindinės OMERO savybės
Daugiamatė žiūryklė
Naršykite Z-sluoksnius, pagreitinto laiko sekas ir daugiakanalius įrašus tiesiogiai naršyklėje, neįdiegę darbalaukio mikroskopijos programinės įrangos.
Bio-Formats įkelti
Įkelkite vaizdus iš daugiau nei 150 patentuotų mikroskopijos formatų ir išsaugokite originalius metaduomenis naudodami pridedamą „Bio-Formats“ biblioteką.
Grupės ir leidimai
Organizuok tyrėjus į bendradarbiavimo grupes su tik skaitymo, skaitymo ir anotavimo arba skaitymo ir rašymo teisėmis bendrinamiems duomenų rinkiniams ir projektams.
Anotacijos ir žymos
Pridėkite žymas, įvertinimus, komentarus, raktų ir reikšmių poras bei failų priedus prie paveikslėlių, kad eksperimentinis kontekstas liktų susietas su neapdorotais duomenimis.
Scenarijų rašymas ir API
Automatizuoti analizės srautus naudojant Python, Java ir MATLAB API arba paleisti serverio pusės OMERO.scripts visiems duomenų rinkiniams.
Kodėl verta naudoti OMERO Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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