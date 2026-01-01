Įdiek LavinMQ vienu spustelėjimu.
Didelio našumo AMQP pranešimų brokeris, pristatantis iki vieno milijono žinučių per sekundę, su integruota žiniatinklio valdymo sąsaja.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su LavinMQ
LavinMQ yra lengvas, didelio našumo pranešimų tarpininkas, sukurtas pagal AMQP 0-9-1 protokolą. Sukurtas atsižvelgiant į pralaidumą, jis pasiekia iki vieno milijono pranešimų per sekundę, išlaikydamas mažą atminties ir procesoriaus naudojimą – todėl tai idealus pasirinkimas komandoms, kurioms reikia patikimo pranešimų siuntimo be didelių infrastruktūros išlaidų.
Savarankiškas LavinMQ talpinimas tavo VPS suteikia tau visišką kontrolę tavo pranešimų infrastruktūrai. Jis palaiko tiesioginius, teminius, išskirstymo ir pažangius mainų tipus, kartu su klasterizavimu, federacija, srautinėmis eilėmis, MQTT ir Prometheus stebėjimu – viskas, ko reikia gamybinio lygio pranešimų perdavimo sistemoms.
Pagrindinės LavinMQ savybės
Didelis pralaidumas
Išbandyta iki vieno milijono žinučių per sekundę sparta, LavinMQ užtikrina išskirtinį našumą reikliems pranešimų siuntimo darbo krūviams.
AMQP ir MQTT palaikymas
Natyviai palaiko AMQP 0-9-1 ir MQTT protokolus, todėl yra suderinamas su įvairiais pranešimų siuntimo klientais ir bibliotekomis.
Žiniatinklio valdymo UI
Integruota valdymo sąsaja leidžia tau stebėti eiles, mainus, ryšius ir pranešimų srautus iš bet kurios naršyklės.
Išplėstiniai mainų tipai
Palaiko tiesioginius, teminius, išplatinimo, nuoseklaus maišos, nepristatytų ir atidėtų pranešimų mainus lanksčiai maršrutizavimo logikai.
Telkimas ir federavimas
Horizontalus mastelio didinimas su integruotu klasterizavimu ir federacijos palaikymu paskirstytiems, didelio prieinamumo diegimams.
Prometheus integracija
Pateikia metrikas Prometheus nuskaitymui, užtikrinant sklandžią integraciją su Grafana prietaisų skydeliais ir įspėjimų konvejeriais.
Kodėl verta naudoti LavinMQ Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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