Įdiek Owncast vienu spustelėjimu.
Savo serveryje talpinamas tiesioginių transliacijų ir pokalbių serveris – transliuok tiesioginį vaizdą savo sąlygomis, nepriklausomai nuo „Twitch“ ar „YouTube“.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Owncast
Owncast yra nemokamas, atvirojo kodo savarankiškai talpinamas tiesioginių transliacijų ir pokalbių serveris, suteikiantis tau visišką tavo transliacijų kontrolę. Jis pakeičia komercines platformas, tokias kaip Twitch ar YouTube Live, tavo nuosavu dedikuotu srautu, kuriame tu nustatai taisykles, valdai santykius su auditorija ir visą turinį bei žiūrovų duomenis laikai savo serveryje.
Suderinamas su standartine RTMP transliacijų programine įranga, tokia kaip OBS, Streamlabs ir XSplit, Owncast veikia su įrankiais, kuriuos transliuotojai jau žino. Jis taip pat integruojasi su Fediverse per ActivityPub, leidžiantis Mastodon ir kitų decentralizuotų platformų vartotojams sekti ir gauti pranešimus, kai pradedi transliuoti tiesiogiai – nereikalaujant, kad jie kurtų paskyrą tavo svetainėje.
Pagrindinės Owncast savybės
RTMP transliavimas
Prisijunk tiesiogiai iš OBS, Streamlabs ar bet kurio su RTMP suderinamo koduotuvo – nereikia jokių nuosavybinių papildinių ar programinės įrangos pakeitimų.
Integruotas tiesioginis pokalbis
Integruotas tiesioginis pokalbis leidžia žiūrovams bendrauti tavo transliacijos metu, nereikalaujant trečiųjų šalių valdiklių ar išorinių pokalbių paslaugų.
Fediverse integracija
„ActivityPub“ palaikymas leidžia „Mastodon“ ir kitiems „Fediverse“ naudotojams sekti tavo srautą ir gauti pranešimus apie tiesiogines transliacijas, išplečiant tavo pasiekiamumą decentralizuotuose tinkluose.
Pasirinktinis prekės ženklas
Nustatyk savo vardą, logotipą, aprašymą ir socialinių tinklų nuorodas, kad tavo transliacijos puslapis atspindėtų tavo tapatybę, o ne bendrinį platformos šabloną.
Transliacijos įrašymas
Pasirinktinai išsaugok transliacijas vietoje, kad jas būtų galima peržiūrėti pagal poreikį, suteikdamas žiūrovams prieigą prie tavo turinio net ir pasibaigus tiesioginei transliacijai.
Kodėl verta naudoti Owncast Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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