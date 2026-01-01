Atvirojo kodo tinklo infrastruktūros modeliavimo ir dokumentavimo platforma, skirta IP adresams, stovams ir grandinėms.
Rinkis VPS planą NetBox
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su NetBox
NetBox yra pagrindinė atvirojo kodo platforma tinklo infrastruktūrai modeliuoti ir dokumentuoti. Iš pradžių sukurta DigitalOcean, ji yra išsamus patikimas šaltinis IP adresų valdymui (IPAM), duomenų centrų infrastruktūros valdymui (DCIM), grandinėms, jungtims ir virtualizacijos ištekliams. Tinklo inžinieriai naudoja NetBox, kad stebėtų kiekvieną įrenginį, kabelį, IP adresą ir VLAN visoje savo infrastruktūroje.
Savarankiškai talpinant NetBox savo VPS serveryje, visa tinklo dokumentacija išlieka privati ir prieinama tavo operacijų komandai. Šiame diegime yra PostgreSQL duomenų saugojimui, Redis kešavimui ir foninėms užduotims, bei dedikuotas darbininkų procesas patikimam užduočių vykdymui. Administratoriaus paskyra automatiškai sukuriama pirmojo paleidimo metu su diegimo metu sukonfigūruotais prisijungimo duomenimis.
Pagrindinės NetBox savybės
IP adreso valdymas
Stebėkite IP prefiksus, adresus, diapazonus ir VLAN, naudodami hierarchinę struktūrą ir panaudojimo sekimą.
Įrenginių inventorius
Modeliuoti tinklo įrenginius, įrenginių tipus, gamintojus ir platformas su stovo išdėstymo diagramomis ir kabelių trasomis.
Grandinės sekimas
Dokumentuok WAN ryšius, tiekėjus ir jungtis su A/Z galinių taškų susiejimu ir sutarties detalėmis.
REST ir GraphQL API
Visos REST ir GraphQL API įgalina automatizavimą, integraciją su stebėjimo įrankiais ir programinį infrastruktūros valdymą.
Pasirinktiniai laukai
Išplėsk bet kokio tipo objektą pasirinktiniais laukais, žymomis ir patvirtinimo taisyklėmis, kad atitiktum tavo organizacijos specifinius dokumentacijos poreikius.
Pakeitimų registravimas
Išsami visų infrastruktūros įrašų pakeitimų audito seka su naudotojo priskyrimu ir laiko žymėmis.
Kodėl verta naudoti NetBox Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.
Atrask daugiau programų diegimui
Atlas CMMS
Savarankiškai talpinama CMMS, skirta darbo užsakymams, prevencinei priežiūrai ir turto sekimui
BunkerM
Viskas viename „Mosquitto“ MQTT brokeris su žiniatinklio vartotojo sąsaja, ACL redaktoriumi ir tiesioginiu stebėjimu