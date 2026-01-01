Įdiek Cloudflared vieno paspaudimo diegimu.
Cloudflare Tunnel daemon saugiam paslaugų atvėrimui internete, neatidarant ugniasienės prievadų.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Cloudflared
„Cloudflared“ yra „Cloudflare Tunnel“ kliento daemonas, sukuriantis tik išeinančius šifruotus ryšius iš tavo VPS į „Cloudflare“ kraštinį tinklą. Nukreipdamas visą srautą per „Cloudflare“ prieš jam pasiekiant tavo pirminį serverį, tu įgyji integruotą DDoS apsaugą ir WAF padengimą, niekada neatverdamas įeinančių ugniasienės prievadų ar neatskleisdamas savo serverio IP adreso.
Savarankiškai talpinant „Cloudflared“ daemoną VPS serveryje, gaunamas stabilus, visada veikiantis tunelis, kuriam netaikomi namų interneto ryšių patikimumo apribojimai. Tavo „Cloudflare“ tokenai ir tunelio konfigūracija saugomi tavo valdomoje infrastruktūroje, o pridedama žiniatinklio sąsaja (web UI) palengvina pradinį nustatymą ir nuolatinį valdymą, nenaudojant komandų eilutės.
Pagrindinės Cloudflared savybės
Nereikia jokių įeinančių prievadų
Visi ryšiai inicijuojami iš jūsų serverio, todėl nereikia atverti ugniasienės taisyklių ar konfigūruoti NAT prievadų persiuntimo.
Šaltinio IP apsauga
Srautas pasiekia tavo serverį tik per Cloudflare, paslėpdamas tavo VPS IP adresą nuo skenerių ir tiesioginių atakų bandymų.
Integruota apsauga nuo DDoS
„Cloudflare“ sugeria didelių apimčių atakas tinklo pakraštyje, prieš bet kokiam srautui pasiekiant tavo pirminį serverį.
Nulinio pasitikėjimo integracija
Susiekite tunelius su Cloudflare Access, kad užtikrintumėte tapatybe pagrįstą autentifikavimą bet kuriai vidinei paslaugai be VPN.
Interneto konfigūracija
Tvarkyk tunelio žetonus ir maršrutus per integruotą žiniatinklio sąsają, nenardydamas į komandų eilutę.
Kodėl verta naudoti Cloudflared Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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