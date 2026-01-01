Įdiek Hermes Workspace vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo valdymo centras jūsų Hermes AI agentui – pokalbiai, atmintis, įgūdžiai, terminalas ir failai vienoje sąsajoje.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Hermes Workspace
„Hermes Workspace“ yra atvirojo kodo žiniatinklio vartotojo sąsaja, kuri „Hermes“ dirbtinio intelekto agentą (iš „NousResearch“) paverčia visapusišku valdymo centru. Ji sujungia daugiamodelį pokalbį, nuolatinę atmintį, daugiau nei 100 įgūdžių katalogą, integruotą naršyklės terminalą ir „Conductor“ lygiagrečių subagentų orkestravimui – visa tai vienoje savarankiškai priglobtoje sąsajoje.
Savarankiškai priglobiant „Hermes Workspace“ savo VPS serveryje, tavo pokalbiai, agento atmintis ir prisijungimo duomenys lieka tavo paties infrastruktūroje. Tu gauni visišką kontrolę, kurį dirbtinio intelekto teikėją naudoji (Anthropic, OpenAI, OpenRouter, Ollama, Groq, Mistral ir kitus), be jokių mokesčių už pranešimą ir be jokių duomenų, paliekančių tavo serverį.
Pagrindinės Hermes Workspace savybės
Kelių modelių pokalbis
Perjunkite tarp Claude, GPT, Gemini, Ollama vietinių modelių ir bet kurio su OpenAI suderinamo galinio taško pokalbio metu, neprarandant konteksto.
Nuolatinė atmintis ir 100+ įgūdžių
Agentas atsimena per sesijas ir gali semtis iš plataus įgūdžių katalogo. Naršyk ir redaguok atmintį ir įgūdžius tiesiogiai iš UI.
Integruotas terminalas
Vykdyk komandas tiesiogiai darbo aplinkoje, naudodamas spalvotą naršyklės pty – nereikia persijungti į atskirą SSH sesiją.
Conductor – lygiagretūs agentai
Paleiskite ir stebėkite kelis subagentus lygiagrečiai su „Conductor“ misijos orkestratoriumi ir tiesioginiu darbuotojų tinklu.
Pirmiausia mobiliesiems PWA
Visas funkcijų atitikimas staliniame kompiuteryje, planšetiniame kompiuteryje ir telefone. Įdiek į savo pagrindinį ekraną ir naudok su tiesioginiais pranešimais.
Savitai talpinamų duomenų nuosavybė
Visos agento sesijos, atmintis ir API prisijungimo duomenys lieka tavo VPS be jokių naudojimo apribojimų ir be trečiųjų šalių duomenų bendrinimo.
Kodėl verta naudoti Hermes Workspace Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
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Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
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