Įdiek Hugo vienu spustelėjimu.
Greičiausias pasaulyje statinės svetainės generatorius, skirtas kurti dokumentacijos svetaines, tinklaraščius ir portfolio.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Hugo
Hugo yra greičiausias pasaulyje statinių svetainių generatorius, parašytas Go kalba ir galintis sukurti visas svetaines per milisekundes. Jis naudojamas dokumentacijos portalams, rinkodaros svetainėms, asmeniniams tinklaraščiams ir įmonių interneto svetainėms, skirtoms komandoms – nuo individualių kūrėjų iki didelių organizacijų, tokių kaip Kubernetes, Netlify ir Let's Encrypt.
Savo Hugo talpinimas nuosavame VPS serveryje suteikia tau nuolatinę kūrimo aplinką, pasiekiamą iš bet kur – tai idealu paskirstytoms komandoms, automatizuotoms kūrimo grandinėms ir testavimo aplinkoms. Tavo svetainės struktūra, temos konfigūracija ir turinys visada pasiekiami per SSH, nepriklausomai nuo jokių trečiųjų šalių talpinimo paslaugų.
Pagrindinės Hugo savybės
Kūrimas per milisekundes
„Hugo“ sukuria net dideles svetaines su tūkstančiais puslapių greičiau nei per sekundę – žymiai greičiau nei „JavaScript“ pagrindu veikiantys generatoriai.
Nulis priklausomybių
„Hugo“ pateikiamas kaip vienas vykdomasis failas, neturintis jokių vykdymo laiko priklausomybių, o tai pašalina versijų konfliktus ir supaprastina diegimo procesus.
Integruotas resursų konvejeris
Vietinis vaizdų apdorojimas, „JavaScript“ susiejimas, „Sass“ kompiliavimas ir „TailwindCSS“ palaikymas be papildomų kūrimo įrankių.
Realiu laiku perkrovimo serveris
Įterptasis kūrimo serveris akimirksniu atspindi turinio ir dizaino pokyčius, pagreitindamas iteraciją svetainės kūrimo metu.
Daugiakalbė pagalba
Integruotas i18n su turiniu pagal kalbą, URL adresais ir meniu leidžia lengvai kurti daugiakalbes svetaines be papildinių.
Kodėl verta naudoti Hugo Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.