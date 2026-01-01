Įdiek useSend vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo el. pašto siuntimo infrastruktūra – talpinkite savo transakcinių ir rinkodaros el. pašto platformą.
Rinkis VPS planą useSend
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su useSend
useSend yra atvirojo kodo alternatyva Resend, SendGrid ir Postmark, kuri leidžia tau valdyti visą savo el. pašto siuntimo sistemą. Sukurta naudojant Next.js su AWS SES kaip pristatymo posistemiu, ji suteikia švarų REST API ir SMTP šliuzą tiek transakciniams, tiek rinkodaros el. laiškams – be mokesčių už el. laiškus ar tiekėjo priklausomybės.
Savarankiškai talpinant useSend savo VPS serveryje, tavo siuntimo domenai, prenumeratorių sąrašai ir el. pašto analizė visiškai atsiduria tavo kontrolėje. Gauni vieningą prietaisų skydelį pristatomumo stebėjimui, domenų valdymui, atmetimų ir „webhook'ų“ tvarkymui bei kampanijų planavimui – visa tai iš infrastruktūros, kurią valdai.
Pagrindinės useSend savybės
REST API ir SMTP
Siųsk el. laiškus naudodamas kūrėjams patogią REST API arba standartinį SMTP – lengvai integruojamas su esamomis programomis ir el. pašto bibliotekomis.
Pristatymo analitika
Stebėk pristatytus, atidarytus, paspaustus ir nepristatytus el. laiškus realiuoju laiku, naudojant integruotą analizės informacijos suvestinę.
Domenų valdymas
Pridėk ir patvirtink pasirinktinius siuntimo domenus su DNS įrašų gairėmis, kad el. pašto reputacija liktų susieta su tavo infrastruktūra.
Suplanuotas siuntimas
Sudėkite el. laiškus į eilę būsimam pristatymui, naudodami tvarkaraščio API, leidžiančią vykdyti laipsniškas kampanijas ir į laiko juostas atsižvelgiančius transakcinius srautus.
Webhook įvykiai
Gaukite realaus laiko pristatymo įvykius – atmetimus, skundus, atidarymus ir paspaudimus – per konfigūruojamus „webhook'us“ tolimesniam apdorojimui.
Kodėl verta naudoti useSend Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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AList
Savarankiškai priglobtas failų sąrašas ir „WebDAV“ serveris, palaikantis daugiau nei 30 saugyklų posistemių