Iki 69 % nuolaida useSend

Įdiek useSend vienu spustelėjimu.

Atvirojo kodo el. pašto siuntimo infrastruktūra – talpinkite savo transakcinių ir rinkodaros el. pašto platformą.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
Rinktis planą
30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek useSend vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Už visus planus mokama iš anksto. Mėnesio kaina apskaičiuojama bendrą plano kainą padalijus iš plano mėnesių skaičiaus.

Ką gali kurti su useSend

useSend yra atvirojo kodo alternatyva Resend, SendGrid ir Postmark, kuri leidžia tau valdyti visą savo el. pašto siuntimo sistemą. Sukurta naudojant Next.js su AWS SES kaip pristatymo posistemiu, ji suteikia švarų REST API ir SMTP šliuzą tiek transakciniams, tiek rinkodaros el. laiškams – be mokesčių už el. laiškus ar tiekėjo priklausomybės.

Savarankiškai talpinant useSend savo VPS serveryje, tavo siuntimo domenai, prenumeratorių sąrašai ir el. pašto analizė visiškai atsiduria tavo kontrolėje. Gauni vieningą prietaisų skydelį pristatomumo stebėjimui, domenų valdymui, atmetimų ir „webhook'ų“ tvarkymui bei kampanijų planavimui – visa tai iš infrastruktūros, kurią valdai.

Pradėk
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės useSend savybės

REST API ir SMTP

Siųsk el. laiškus naudodamas kūrėjams patogią REST API arba standartinį SMTP – lengvai integruojamas su esamomis programomis ir el. pašto bibliotekomis.

Pristatymo analitika

Stebėk pristatytus, atidarytus, paspaustus ir nepristatytus el. laiškus realiuoju laiku, naudojant integruotą analizės informacijos suvestinę.

Domenų valdymas

Pridėk ir patvirtink pasirinktinius siuntimo domenus su DNS įrašų gairėmis, kad el. pašto reputacija liktų susieta su tavo infrastruktūra.

Suplanuotas siuntimas

Sudėkite el. laiškus į eilę būsimam pristatymui, naudodami tvarkaraščio API, leidžiančią vykdyti laipsniškas kampanijas ir į laiko juostas atsižvelgiančius transakcinius srautus.

Webhook įvykiai

Gaukite realaus laiko pristatymo įvykius – atmetimus, skundus, atidarymus ir paspaudimus – per konfigūruojamus „webhook'us“ tolimesniam apdorojimui.

Kodėl verta naudoti useSend Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

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Pradėk
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
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