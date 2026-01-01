Įdiek FileGator vienu spustelėjimu.
Savo serveryje talpinama daugelio vartotojų failų tvarkyklė su vaidmenimis pagrįstais leidimais, archyvų palaikymu ir medijos peržiūra – nereikalauja duomenų bazės.
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Ką gali kurti su FileGator
FileGator yra atvirojo kodo, savarankiškai talpinamas failų tvarkytuvas, kuris suteikia švarią žiniatinklio sąsają failams įkelti, atsisiųsti, tvarkyti ir bendrinti jūsų serveryje. Sukurta plokščios failų architektūros pagrindu, be duomenų bazės priklausomybės, ji veikia kaip viena lengva paslauga su vartotojų paskyromis ir leidimais, saugomais paprastame JSON faile. Prieiga pagal vaidmenis leidžia kurti administratoriaus, vartotojo ir svečio paskyras – kiekviena su konfigūruojamais leidimais failams skaityti, rašyti, įkelti, atsisiųsti, pervadinti, ištrinti ir archyvuoti.
Savarankiškai talpinant FileGator savo VPS, visi failai lieka jūsų kontroliuojamoje infrastruktūroje, be saugyklos kvotų, be prenumeratos mokesčių ir be trečiųjų šalių prieigos prie jūsų duomenų. Jis veikia su minimaliais resursais, todėl jį lengva diegti kartu su kitomis paslaugomis, neskiriant viso serverio failų tvarkymui.
Pagrindinės FileGator savybės
Daugelio naudotojų teisės
Sukurkite administratoriaus, vartotojo ir svečio paskyras su nepriklausomais leidimais kiekvienai operacijai – kontroliuodami, kas gali atskirai skaityti, įkelti, atsisiųsti, pervadinti, ištrinti ir archyvuoti failus.
Nereikia duomenų bazės
Visos naudotojų paskyros ir konfigūracija yra saugomos plokščiuose JSON failuose, pašalinant duomenų bazės poreikį ir išlaikant diegimą paprastą bei perkeliamą.
Archyvo valdymas
Kurkite ir išskleiskite ZIP archyvus naršyklėje be SSH ar komandų eilutės įrankių, todėl masinis failų perkėlimas ir atsarginės kopijos tampa paprastos.
Viešos bendrinimo nuorodos
Generuok viešas atsisiuntimo nuorodas failams ar aplankams, kad išoriniai gavėjai galėtų pasiekti konkretų turinį, nereikalaujant paskyros serveryje.
Medijos peržiūra
Peržiūrėkite paveikslėlius, vaizdo įrašus, garso įrašus ir tekstinius failus tiesiogiai naršyklėje – nereikia atsisiųsti, norint patvirtinti tinkamą failą prieš bendrinant.
Kodėl verta naudoti FileGator Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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AList
Savarankiškai priglobtas failų sąrašas ir „WebDAV“ serveris, palaikantis daugiau nei 30 saugyklų posistemių