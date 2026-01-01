Deploy Planka in one click installation.
Open-source Trello alternative with real-time kanban boards for team project management.
Rinkis VPS planą Planka
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Planka
Planka yra nemokama, atvirojo kodo kanban lentos programa, sukurta darbo grupėms, kurioms reikia paprastos, savarankiškai talpinamos alternatyvos Trello. Su realaus laiko atnaujinimais, kortelių valdymu „tempk ir mesk“ principu ir švaria sąsaja, Planka padeda komandoms organizuoti projektus, sekti užduotis ir bendradarbiauti nepasikliaujant patentuotomis SaaS platformomis ar mokant už vartotojo prenumeratos mokesčius.
Savarankiškai talpinant Planka savo VPS serveryje, visi projekto duomenys, priedai ir komandos komunikacija lieka tavo kontrolėje. Šiame diegime yra PostgreSQL patikimam duomenų saugojimui ir Traefik integracija saugiai HTTPS prieigai. Administratoriaus paskyra automatiškai sukuriama pirmojo paleidimo metu su prisijungimo duomenimis, kuriuos sukonfigūruoji diegimo metu.
Pagrindinės Planka savybės
Realaus laiko Kanban lentos
Pakeitimai visiems komandos nariams atsiranda akimirksniu, naudojant tiesioginius atnaujinimus per „WebSocket“ ryšius.
Drag-and-drop cards
Perkelk užduotis tarp sąrašų ir pertvarkyk prioritetus naudodamas intuityvias vilkimo ir numetimo funkcijas.
File attachments
Pridėkite failus ir paveikslėlius tiesiai prie kortelių, kad projekto ištekliai būtų tvarkingai sudėti šalia užduočių.
Užduoties komentarai
Gali aptarti užduotis su komandos nariais per kortelių komentarus ir gauti pranešimus realiuoju laiku.
Labels and due dates
Kategorizuok korteles spalvotais ženklais ir nustatyk atlikimo datas, kad galėtum sekti galutinius terminus visuose projektuose.
Daugiaprojektinės lentos
Tvarkyk darbą keliuose projektuose, naudodamas atskiras lentas, kiekviena su savais sąrašais ir nariais.
Kodėl verta naudoti Planka Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.