Įdiek Agenta vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo LLMOps platforma, jungianti užklausų inžineriją, vertinimą ir stebimumą vienoje vieningoje darbo aplinkoje.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Agenta
Agenta yra visapusiška LLMOps platforma, kuri konsoliduoja darbo eigas, skirtas diegti gamybines LLM programas. Komandos ją naudoja, kad galėtų tobulinti užklausas lygiagrečioje aplinkoje, versijuoti konfigūracijas, vykdyti automatizuotus vertinimus su testavimo rinkiniais ir stebėti tiesiogines užklausas su visišku matomumu – visa tai iš tos pačios sąsajos.
Savarankiškas talpinimas savo VPS serveryje užtikrina, kad užklausos, vertinimo duomenų rinkiniai ir sekimo duomenys liktų jūsų kontroliuojamoje infrastruktūroje. Nėra mokesčių už vartotojo vietą, nėra žetonų kvotų sekimui ir visiška laisvė integruoti bet kurį LLM teikėją per pridedamą SDK ir tarpinio serverio paslaugas.
Pagrindinės Agenta savybės
Užklausų aikštelė
Palygink užklausas vieną šalia kitos įvairiuose modeliuose ir su skirtingais parametrais vizualioje aplinkoje, tada perkelk geriausius variantus į versijuotas konfigūracijas.
Automatinis įvertinimas
Paleiskite užklausas testavimo rinkiniuose, naudodami integruotus vertintojus arba savo kodą, kad įvertintumėte teisingumą, panašumą ir regresijas prieš diegiant.
LLM stebimumas
Stebėkite kiekvieną užklausą per įdėtinius diapazonus su visais įvesties, išvesties, vėlavimo ir kainos rodikliais bet kuriam LLM teikėjui ar sistemai.
Užklausos versijavimas
Valdykite raginimo konfigūracijas kaip versijuotus artefaktus su aplinkomis, grąžinimais ir registru, kuris atsieja raginimus nuo programos kodo.
Karkasui nepriklausomas
SDK ir su OpenTelemetry suderinamas sekimas integruojasi su LangChain, LlamaIndex, OpenAI, Anthropic ir bet kokia kita LLM platforma.
Kodėl verta naudoti Agenta Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
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Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
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