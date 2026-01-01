Įdiek Buildbot vienu spustelėjimu.
Lanksti atvirojo kodo CI/CD sistema, skirta automatizuoti programinės įrangos kūrimą, testavimą ir diegimą paskirstytuose mazguose.
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Ką gali kurti su Buildbot
„Buildbot“ yra „Python“ pagrindu sukurta nuolatinės integracijos ir pristatymo sistema, kuri automatizuoja programinės įrangos kūrimą, testavimą ir diegimą. Skirtingai nei griežtai apibrėžtos prieglobos CI paslaugos, „Buildbot“ yra visiškai konfigūruojamas „Python“ kodu – kiekvienas paleidiklis, planuoklis, kūrimo komponentas ir ataskaitų teikėjas yra apibrėžiamas programiškai, suteikiant komandoms tikslią kontrolę jų kūrimo procesams be deklaratyvių YAML schemų apribojimų.
Savarankiškai talpinant „Buildbot“ VPS serveryje, tavo kūrimo infrastruktūra lieka serveriuose, kuriuos tu kontroliuoji, be apmokestinimo už minutę, be saugyklų apribojimų ir nepriklausant nuo išorinio CI paslaugų teikėjo veikimo laiko. „Master-worker“ architektūra skalioja nuo vieno darbinio mazgo mažame VPS iki dešimčių darbinių mazgų dedikuotuose serveriuose, visi yra koordinuojami iš vieno centrinio žiniatinklio prietaisų skydelio.
Pagrindinės Buildbot savybės
Python sukonfigūruoti konvejeriai
Apibrėžkite kiekvieną kūrimo žingsnį, aktyviklį ir pranešimą Python kode, kad pasiektumėte visišką lankstumą, kurio negali prilygti deklaratyvios YAML konfigūracijos.
Paskirstyta vykdyklės architektūra
Vykdykite kūrimus bet kokiu skaičiumi vykdytojų – vietiniuose konteineriuose, nuotolinėse mašinose ar debesies VM – visus koordinuojant iš vieno pagrindinio mazgo.
Svetainės kūrimo valdymo skydelis
Stebėkite kūrimo istoriją, tiesioginę eigą ir darbuotojų būseną iš Buildbot žiniatinklio sąsajos, naudodami kaskadinius, konsolės ir tinklelio rodinius.
Lankstus grafikas
Paleisk kompiliavimus pagal kodo pakeitimus, tvarkaraščius, rankines užklausas arba ankstesnių kompiliavimų rezultatus, naudodamas sudėtinius planavimo objektus.
REST API ir ataskaitų teikėjai
Tikrinkite kūrimo būseną per REST API ir siųskite pranešimus el. paštu, „Slack“, „GitHub“ būsenos patikroms arba bet kuriam pasirinktiniam „webhook“ galiniam taškui.
Kodėl verta naudoti Buildbot Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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