Iki 69 % nuolaida Medusa

Įdiek Medusa vienu spustelėjimu.

Automatinis vaizdo įrašų bibliotekos tvarkytuvas televizijos laidoms — atsisiunčia naujas serijas, kai tik jos pasirodo indeksatoriuose.

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DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Medusa vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Medusa

Medusa yra ilgai veikiantis, bendruomenės palaikomas automatizavimo serveris TV laidų bibliotekoms. Jis seka laidas, kurias tu žiūri, stebi Usenet indeksuotojus ir torrent sekiklius, ieškodamas naujų epizodų išleidimų, atsisiunčia atitinkančius failus per tavo esamą atsisiuntimo programą, tada juos pervadina, pažymi žymėmis ir perkelia į tavo biblioteką – visa tai valdoma iš patobulintos žiniatinklio vartotojo sąsajos, įkvėptos SickBeard ir SickChill.

Savarankiškas Medusa talpinimas VPS serveryje užtikrina, kad tavo TV automatizavimas veiktų 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, kad epizodai atsirastų tavo bibliotekoje vos per kelias minutes po išleidimo. Jis natūraliai dera su Plex, Jellyfin, Emby ir platesne Servarr ekosistema, ir veikia su beveik kiekvienu Newznab ir Torznab indeksuotoju per vietinius papildinius.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Medusa savybės

Serialų ir serijų sekimas

Pridėk serialus iš TVDB, TVMaze arba IMDb, o Medusa stebi kiekvieną sezoną, ieškodama naujų serijų, kai jos pasirodo indeksatoriuose.

Kokybės pageidavimų profiliai

Nustatyk kokybės, raiškos, kodeko ir kalbos nuostatas kiekvienai laidai, kad laimėtų tinkamas leidimas, kai pasirodo keli kandidatai.

Natyvus indeksuotojo palaikymas

Integruoti papildiniai Newznab ir Torznab indeksuotojams, taip pat tiesioginis palaikymas NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent, Deluge ir rTorrent.

Paantraštės paieška

Ieško OpenSubtitles, Addic7ed ir Podnapisi atitinkančių subtitrų tavo pageidaujamomis kalbomis po kiekvieno atsisiuntimo.

Po apdorojimo automatizavimas

Pervardija, žymi ir perkelia atsisiųstus failus į Plex/Jellyfin/Emby suderinamus aplankų išdėstymus be rankinio rūšiavimo.

Kodėl verta naudoti Medusa Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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