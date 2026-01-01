Įdiek Medusa vienu spustelėjimu.
Automatinis vaizdo įrašų bibliotekos tvarkytuvas televizijos laidoms — atsisiunčia naujas serijas, kai tik jos pasirodo indeksatoriuose.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Medusa
Medusa yra ilgai veikiantis, bendruomenės palaikomas automatizavimo serveris TV laidų bibliotekoms. Jis seka laidas, kurias tu žiūri, stebi Usenet indeksuotojus ir torrent sekiklius, ieškodamas naujų epizodų išleidimų, atsisiunčia atitinkančius failus per tavo esamą atsisiuntimo programą, tada juos pervadina, pažymi žymėmis ir perkelia į tavo biblioteką – visa tai valdoma iš patobulintos žiniatinklio vartotojo sąsajos, įkvėptos SickBeard ir SickChill.
Savarankiškas Medusa talpinimas VPS serveryje užtikrina, kad tavo TV automatizavimas veiktų 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, kad epizodai atsirastų tavo bibliotekoje vos per kelias minutes po išleidimo. Jis natūraliai dera su Plex, Jellyfin, Emby ir platesne Servarr ekosistema, ir veikia su beveik kiekvienu Newznab ir Torznab indeksuotoju per vietinius papildinius.
Pagrindinės Medusa savybės
Serialų ir serijų sekimas
Pridėk serialus iš TVDB, TVMaze arba IMDb, o Medusa stebi kiekvieną sezoną, ieškodama naujų serijų, kai jos pasirodo indeksatoriuose.
Kokybės pageidavimų profiliai
Nustatyk kokybės, raiškos, kodeko ir kalbos nuostatas kiekvienai laidai, kad laimėtų tinkamas leidimas, kai pasirodo keli kandidatai.
Natyvus indeksuotojo palaikymas
Integruoti papildiniai Newznab ir Torznab indeksuotojams, taip pat tiesioginis palaikymas NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent, Deluge ir rTorrent.
Paantraštės paieška
Ieško OpenSubtitles, Addic7ed ir Podnapisi atitinkančių subtitrų tavo pageidaujamomis kalbomis po kiekvieno atsisiuntimo.
Po apdorojimo automatizavimas
Pervardija, žymi ir perkelia atsisiųstus failus į Plex/Jellyfin/Emby suderinamus aplankų išdėstymus be rankinio rūšiavimo.
Kodėl verta naudoti Medusa Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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