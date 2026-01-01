Iki 69 % nuolaida Onyx

Įdiek Onyx vienu spustelėjimu.

Atvirojo kodo DI pokalbių ir įmonės paieškos platforma, kuri jungia kiekvieną LLM su tavo komandos žiniomis.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
10,99/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Onyx vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Onyx

Onyx yra atvirojo kodo dirbtinio intelekto (DI) platforma, kuri sujungia daug funkcijų turinčią pokalbių sąsają su įmonės paieška jūsų komandos dokumentuose ir programose. Ji veikia su kiekvienu pagrindiniu didelių kalbos modelių (LLM) teikėju – OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Google Vertex ir bet kokiu savarankiškai priglobtu modeliu, pasiekiamu per Ollama ar vLLM – todėl gali laisvai pasirinkti modelį, kuris tinka kiekvienai užduočiai, nereikės perrašyti savo sistemos.

Savarankiškai priglobiant Onyx savo VPS serveryje, pokalbių įrašai, indeksuoti dokumentai ir jungčių prisijungimo duomenys lieka jūsų valdomoje infrastruktūroje. Daugiau nei keturiasdešimt jungčių paima duomenis iš Google Drive, Slack, Confluence, GitHub, Notion, Jira ir kitų šaltinių į vieningą paieškos indeksą, todėl atsakymai nurodo originalius šaltinius, užuot nutekinus jautrų kontekstą trečiųjų šalių SaaS paslaugoms.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Onyx savybės

Veikia su kiekvienu LLM

Atsinešk savo API raktus, skirtus OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Vertex arba bet kokiam su OpenAI suderinamam galiniam taškui, įskaitant vietinius Ollama ir vLLM diegimus.

Daugiau nei keturiasdešimt jungčių

Indeksuok Google Drive, Slack, Confluence, Notion, GitHub, Jira, Salesforce, Zendesk ir daug daugiau, kad pokalbių atsakymai remtųsi tavo tikromis komandos žiniomis.

DI agentai ir asistentai

Kurk individualius asistentus su pritaikytais raginimais, jungčių apimtimis ir įrankiais, kad kiekviena komanda gautų dirbtinį intelektą, pritaikytą jos darbo eigai.

Nuorodos ir pagrindimas

Kiekvienas atsakymas nukreipia į šaltinio dokumentą, kad vartotojai galėtų patikrinti teiginius ir pasitikėti atsakymais, užuot spėlioję apie haliucinacijas.

Vaidmenimis pagrįsti leidimai

Dokumento lygio prieigos kontrolė paveldi šaltinio sistemos leidimus, todėl vartotojai mato tik tai, ką jiems jau leidžiama skaityti.

Savarankiškai talpinamas privatumas

Pokalbiai, vektoriai ir pirminiai dokumentai lieka tavo VPS – niekas nesiunčiama į Onyx serverius, o tu visiškai kontroliuoji modelio ir jungčių srautą.

Kodėl verta naudoti Onyx Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėti
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.

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