Įdiek Onyx vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo DI pokalbių ir įmonės paieškos platforma, kuri jungia kiekvieną LLM su tavo komandos žiniomis.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Onyx
Onyx yra atvirojo kodo dirbtinio intelekto (DI) platforma, kuri sujungia daug funkcijų turinčią pokalbių sąsają su įmonės paieška jūsų komandos dokumentuose ir programose. Ji veikia su kiekvienu pagrindiniu didelių kalbos modelių (LLM) teikėju – OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Google Vertex ir bet kokiu savarankiškai priglobtu modeliu, pasiekiamu per Ollama ar vLLM – todėl gali laisvai pasirinkti modelį, kuris tinka kiekvienai užduočiai, nereikės perrašyti savo sistemos.
Savarankiškai priglobiant Onyx savo VPS serveryje, pokalbių įrašai, indeksuoti dokumentai ir jungčių prisijungimo duomenys lieka jūsų valdomoje infrastruktūroje. Daugiau nei keturiasdešimt jungčių paima duomenis iš Google Drive, Slack, Confluence, GitHub, Notion, Jira ir kitų šaltinių į vieningą paieškos indeksą, todėl atsakymai nurodo originalius šaltinius, užuot nutekinus jautrų kontekstą trečiųjų šalių SaaS paslaugoms.
Pagrindinės Onyx savybės
Veikia su kiekvienu LLM
Atsinešk savo API raktus, skirtus OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Vertex arba bet kokiam su OpenAI suderinamam galiniam taškui, įskaitant vietinius Ollama ir vLLM diegimus.
Daugiau nei keturiasdešimt jungčių
Indeksuok Google Drive, Slack, Confluence, Notion, GitHub, Jira, Salesforce, Zendesk ir daug daugiau, kad pokalbių atsakymai remtųsi tavo tikromis komandos žiniomis.
DI agentai ir asistentai
Kurk individualius asistentus su pritaikytais raginimais, jungčių apimtimis ir įrankiais, kad kiekviena komanda gautų dirbtinį intelektą, pritaikytą jos darbo eigai.
Nuorodos ir pagrindimas
Kiekvienas atsakymas nukreipia į šaltinio dokumentą, kad vartotojai galėtų patikrinti teiginius ir pasitikėti atsakymais, užuot spėlioję apie haliucinacijas.
Vaidmenimis pagrįsti leidimai
Dokumento lygio prieigos kontrolė paveldi šaltinio sistemos leidimus, todėl vartotojai mato tik tai, ką jiems jau leidžiama skaityti.
Savarankiškai talpinamas privatumas
Pokalbiai, vektoriai ir pirminiai dokumentai lieka tavo VPS – niekas nesiunčiama į Onyx serverius, o tu visiškai kontroliuoji modelio ir jungčių srautą.
Kodėl verta naudoti Onyx Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
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Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
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