Įdiek Cloudreve vienu spustelėjimu.
Savarankiškai valdoma debesų saugyklos platforma su failų bendrinimu, peržiūra internetu ir kelių naudotojų palaikymu, visiškai tavo kontrolėje.
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Ką gali kurti su Cloudreve
Cloudreve yra atvirojo kodo savarankiškai talpinama debesų saugyklos platforma su daugiau nei 27 000 GitHub žvaigždučių, sukurta siekiant suteikti asmenims ir komandoms privačią debesų saugyklą, kurią jie visiškai kontroliuoja. Ji suteikia patobulintą, Google Drive stiliaus patirtį – vilkimo ir nuleidimo įkėlimus, bendrinamas nuorodas, internetinės medijos peržiūrą ir WebDAV darbalaukio integravimą – saugant kiekvieną failą tavo valdomoje infrastruktūroje.
Skirtingai nuo komercinių debesų saugyklos paslaugų, Cloudreve netaiko mokesčių už vartotoją, neatlieka failų nuskaitymo ir neturi saugyklos apribojimų, viršijančių tavo VPS disko talpą. Ji palaiko kelias saugyklos posistemes, įskaitant vietinį diską, su S3 suderinamas paslaugas, OneDrive ir Google Drive, leidžiančias tau sujungti skirtingas saugyklas po vienu prieigos tašku. Šis diegimas suporuoja Cloudreve su PostgreSQL ir Redis, kad būtų užtikrintas patikimas metaduomenų saugojimas ir greitas failų naršymas.
Pagrindinės Cloudreve savybės
Kelių saugyklų posistemės
Prijunk vietinį diską, su S3 suderinamus kaupiklius, OneDrive ar Google Drive ir valdyk visą saugyklą iš vienos vieningos sąsajos.
Saugus failų dalijimasis
Kurk bendrinimo nuorodas su pasirenkama apsauga slaptažodžiu, galiojimo datomis ir atsisiuntimų limitais, kad galėtum kontroliuoti, kas ir ką pasiekia.
Interneto failo peržiūra
Gali peržiūrėti paveikslėlius, vaizdo įrašus, garso įrašus, dokumentus ir kodo failus tiesiogiai naršyklėje, neatsisiunčiant.
WebDAV darbalaukio prieiga
Prijunk Cloudreve kaip tinklo diską Windows, macOS ar Linux sistemose, kad galėtum integruoti į vietinę failų sistemą be papildomos programinės įrangos.
Kelių naudotojų su kvotomis
Sukurkite vartotojų paskyras su individualiomis saugyklos kvotomis ir leidimų lygiais šeimoms, komandoms ar klientams.
Kodėl verta naudoti Cloudreve Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
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