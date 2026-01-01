Įdiek Databasus vienu spustelėjimu.
Savarankiškai valdoma duomenų bazių atsarginių kopijų tvarkyklė, skirta automatizuoti ir stebėti PostgreSQL, MySQL ir MongoDB atsargines kopijas.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Databasus
Databasus yra savarankiškai talpinamas duomenų bazių atsarginių kopijų valdymo įrankis, kuris centralizuoja automatizuotas PostgreSQL, MySQL ir MongoDB atsargines kopijas vienoje žiniatinklio sąsajoje. Jis valdo visą atsarginių kopijų kūrimo ciklą – planavimą, vykdymą, suspaudimą, saugojimo rotaciją ir būklės stebėseną – nereikalaujant atskirų scenarijų kiekvienam duomenų bazės tipui.
Savarankiškai talpinant Databasus savo VPS serveryje, atsarginės kopijos saugomos tiesiogiai jūsų infrastruktūroje, taip išvengiant mokesčių už gigabaitą debesies saugykloje ir išlaikant jautrius duomenis jūsų kontrolėje. Žiniatinklio prietaisų skydelis suteikia aiškų matomumą apie atsarginių kopijų sėkmės rodiklius, saugyklos naudojimą ir užduočių istoriją, o dedikuoti VPS resursai užtikrina, kad atsarginių kopijų kūrimo užduotys veiktų nepaveikdamos gamybinės duomenų bazės našumo.
Pagrindinės Databasus savybės
Kelių duomenų bazių palaikymas
Kuria PostgreSQL, MySQL ir MongoDB atsargines kopijas iš vieningos sąsajos, todėl nereikia tvarkyti atskirų atsarginių kopijų scenarijų kiekvienam duomenų bazės varikliui.
Automatinis planavimas
Konfigūruokite atsarginių kopijų intervalus ir saugojimo politiką, kad kasdienės, savaitinės ir mėnesinės atsarginės kopijos automatiškai keistųsi be rankinio įsikišimo.
Žiniatinklio valdymo skydas
Stebėk atsarginių kopijų būklę, saugyklos naudojimą ir užduočių istoriją iš centralizuotos sąsajos su įspėjimais apie gedimus, reikalaujančius dėmesio.
Atsarginių kopijų tikrinimas
Atlieka vientisumo patikras po kiekvienos atsarginės kopijos, kad patvirtintų, jog kopija yra galiojanti ir tinkama naudoti, prieš ją įskaičiuojant į tavo saugojimo politiką.
Atkūrimas iki konkretaus laiko
Atkurti duomenų bazes į konkrečią atsarginę kopiją, taip užtikrinant avarijos atkūrimą ir saugų produkcijos duomenų testavimą parengiamose aplinkose.
Kodėl verta naudoti Databasus Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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