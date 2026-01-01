Įdiek Pinry vienu spustelėjimu.
Savarankiškai talpinama „Pinterest“ stiliaus paveikslėlių lenta, skirta paveikslėliams ir vaizdo įrašams išsaugoti, žymėti ir tvarkyti.
Rinkis VPS planą Pinry
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Pinry
„Pinry“ yra atvirojo kodo, savarankiškai talpinama paveikslėlių lenta, kuri leidžia tau rinkti, žymėti ir naršyti paveikslėlius, vaizdo įrašus ir tinklalapius vizualiai patraukliame plytelių išdėstyme — panašiai kaip „Pinterest“, bet visiškai tavo kontrolėje. Ji sujungia „Django REST Framework“ užpakalinę dalį su „Vue.js“ priekine dalimi ir pateikiama kaip vienas „Docker“ konteineris, palaikomas „SQLite“, skirtas sąrankai be jokių priklausomybių.
Savarankiškas „Pinry“ talpinimas reiškia, kad tavo asmeninė kolekcija lieka privati tavo nuosavame VPS, be algoritmizuotų srautų, be reklamų ir be paskyros, reikalingos naršymui, jei įjungi viešą prieigą. Kelių vartotojų palaikymas, viešos ir privačios lentos, naršyklės plėtinių suderinamumas ir pilnas REST API daro jį tinkamu tiek asmeninėms kolekcijoms, tiek mažoms bendradarbiaujančioms komandoms.
Pagrindinės Pinry savybės
Atradimas pagal žymas
Priskirkite kelias žymas kiekvienam prisegtukui ir akimirksniu filtruokite visą savo kolekciją pagal žymą – nereikia jokių įdėtųjų aplankų.
Daugelio vartotojų lentos
Sukurk atskiras lentas kiekvienam vartotojui ir valdyk matomumą naudodamas viešosios arba privačios prieigos nustatymus kiekvienai lentai.
Naršyklės plėtinio palaikymas
Išsaugok paveikslėlius tiesiai iš bet kurio tinklalapio į savo Pinry lentą, naudodamas oficialų naršyklės plėtinį.
REST API
Automatizuok prisegtukų kūrimą ir valdyk kolekcijas programiškai, naudodamas integruotą „Django REST Framework“ API.
Daugiaplatformis Docker atvaizdis
Oficialus atvaizdas palaiko AMD64, ARMv7 ir ARMv8 – veikia tiek standartiniuose VPS serveriuose, tiek ARM pagrindu veikiančiose plokštėse.
Kodėl verta naudoti Pinry Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
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