Įdiek Tdarr vienu spustelėjimu.
Paskirstyta medijos transkodavimo automatika, naudojanti FFmpeg ir HandBrake, skirta perkoduoti ir patikrinti visą tavo biblioteką.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Tdarr
Tdarr yra atvirojo kodo paskirstyta medijos perkodavimo sistema, skirta automatizuoti vaizdo ir garso bibliotekų konvertavimą, glaudinimą ir būklės tikrinimą dideliu mastu. Ji koordinuoja centrinį serverį su vienu ar daugiau darbininkų mazgų, kiekvienas iš jų lygiagrečiai vykdo FFmpeg arba HandBrake užduotis, kad didelės bibliotekos būtų efektyviai apdorojamos be rankinio įsikišimo.
Savo VPS serveryje talpinant Tdarr, tu įgyji visišką kontrolę virš kodavimo profilių, įskiepių grandinių ir aparatinės spartos nustatymų. Kadangi perkodavimas vyksta tavo infrastruktūroje, nėra jokių debesų apdorojimo mokesčių, jokių failų dydžio apribojimų ir jokios priklausomybės nuo trečiųjų šalių paslaugų – tavo medija išlieka privati, o skaičiavimo galia didėja kartu su tavo VPS.
Pagrindinės Tdarr savybės
Paskirstytieji mazgo vykdytojai
Paleiskite kelis darbuotojų mazgus, kurie jungiasi prie centrinio serverio, paskirstydami perkodavimo užduotis per turimus CPU ir GPU išteklius, kad bibliotekos būtų apdorojamos greičiau.
Įskiepių konvejerio sistema
Sujunk bendruomenės arba pasirinktinius papildinius, kad sukurtum sąlyginius darbo eigas – filtruok pagal kodeką, konteinerį, raišką arba bitų spartą ir automatiškai pritaikyk skirtingus kodavimo profilius.
FFmpeg ir HandBrake palaikymas
Kiekvienai užduočiai perjunkite tarp FFmpeg ir HandBrake, suteikdami prieigą prie viso kodekų ir kodavimo nustatymų asortimento, kurį palaiko kiekvienas įrankis, be papildomos konfigūracijos.
Bibliotekos būklės tikrinimas
Automatiškai nuskaityti failus, ieškant sugadinimų, neteisingų metaduomenų ar trūkstamų srautų, ir pažymėti arba perkoduoti probleminius failus, prieš jiems sukeliant atkūrimo problemų.
Tikralaikis statistikos valdymo skydelis
Stebėk perkodavimo eigą, sutaupytą vietą, eilės gylį ir darbo procesų būseną iš vienos žiniatinklio sąsajos, nereikalaujant išorinių stebėjimo įrankių.
Kodėl verta naudoti Tdarr Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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