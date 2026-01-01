Įdiek Misskey vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo federacinė socialinės žiniasklaidos platforma, jungianti tavo bendruomenę prie pasaulinio fediverso per ActivityPub.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Misskey
„Misskey“ yra atvirojo kodo, turtinga funkcijomis socialinės medijos platforma, sukurta fediverse. Naudojant „ActivityPub“ protokolą, tavo „Misskey“ egzempliorius jungiasi su „Mastodon“, „Pleroma“ ir tūkstančiais kitų fediverse serverių, suteikdamas tavo vartotojams prieigą prie pasaulinio socialinio tinklo, išlaikant visus duomenis tavo paties infrastruktūroje.
Skirtingai nei didelės centralizuotos platformos, „Misskey“ pirmenybę teikia bendruomenės kontrolei – tu nustatai taisykles, moderavimo politiką ir kas gali prisijungti. Savarankiškas talpinimas VPS serveryje reiškia jokio algoritminio manipuliavimo, jokio duomenų rinkimo ir jokios rizikos, kad platforma aplink tave išnyks.
Pagrindinės Misskey savybės
ActivityPub federacija
Tavo instancija jungiasi prie daugiau nei 10 000 fediverso serverių, kad vartotojai galėtų sekti ir bendrauti su paskyromis Mastodon, Pleroma ir kitose platformose, nepalikdami tavo instancijos.
Pasirinktinės jaustukų reakcijos
Reaguok į bet kurį įrašą bet kokiu jaustuku — įskaitant ir tavo įkeltus pasirinktinius — gerokai pralenkdamas daugumos platformų vieno mygtuko „patinka“ funkcijas.
Integruotas medijos kaupiklis
Kiekvienas vartotojas gauna asmeninę medijos saugyklą, kad galėtų įkelti, tvarkyti ir pakartotinai naudoti failus bei paveikslėlius visuose įrašuose, neįkeliant jų iš naujo.
Įskiepių ir temų sistema
Išplėsk Misskey AiScript įskiepiais ir pritaikyk pasirinktines temas, kad giliai keistum sąsają savo bendruomenei.
Lankstus pastabos matomumas
Kiekvienas įrašas gali būti nustatytas kaip viešas, matomas pagrindinėje laiko juostoje, tik sekėjams arba kaip tiesioginė žinutė – suteikiant vartotojams detalią kontrolę, kas ką mato.
Kodėl verta naudoti Misskey Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
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Buzz
Savo serveryje talpinama darbo erdvė, kurioje žmonės ir dirbtinio intelekto agentai dalijasi tomis pačiomis erdvėmis
Apache Answer
Atvirojo kodo klausimų ir atsakymų platforma, skirta komandos žinių dalijimuisi ir bendruomenės kūrimui