Įdiek GlitchTip vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo klaidų sekimo ir našumo stebėjimo platforma, visiškai suderinama su Sentry SDK – lengva, savarankiškai talpinama alternatyva.
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Ką gali kurti su GlitchTip
„GlitchTip“ yra atvirojo kodo klaidų sekimo ir našumo stebėjimo platforma, kuri tiesiogiai pakeičia „Sentry“. Kiekvienas oficialus „Sentry“ SDK – skirtas „JavaScript“, „Python“, PHP, „Ruby“, „Go“, „Java“, „.NET“, mobiliesiems įrenginiams ir kt. – veikia nepakitęs, tiesiog nukreipus jį į tavo „GlitchTip“ DSN. Platforma fiksuoja neapdorotas išimtis, „breadcrumb“ kontekstą, šaltinio žemėlapius ir leidimų sekimą su tais pačiais darbo eigos ir vartotojo sąsajos (UI) šablonais, kuriuos kūrėjai jau žino iš „Sentry“.
Savarankiškai talpindamas „GlitchTip“ savo VPS serveryje, gauni visą klaidų sekimo darbo eigą, kurią gautum iš „Sentry SaaS“ – tačiau su daug mažesniu resursų poreikiu ir be įvykių kvotos. Vieno konteinerio „viskas viename“ režimas apdoroja duomenų įkėlimą, žiniatinklio vartotojo sąsają (UI) ir foninį apdorojimą be atskirų darbininkų paslaugų.
Pagrindinės GlitchTip savybės
Sentry-suderinama API
Tiesioginis Sentry pakaitalas – kiekvienas oficialus Sentry SDK veikia nepakitęs, nukreipus jį į tavo GlitchTip DSN, nereikia perrašyti kodo.
Klaidų fiksavimas ir grupavimas
Išmanusis panašių išimčių grupavimas pagal stekų atsekimo piršto atspaudą pašalina pasikartojančius trikdžius, išryškindamas kiekvieną unikalų atvejį tik vieną kartą su visa įvykių istorija.
Šaltinio žemėlapiai ir leidimai
Įkelk JavaScript šaltinio žemėlapius gamybinėms versijoms ir žymėk leidimus, kad klaidų sekos būtų susietos su originaliomis kodo eilutėmis, o regresijos stebėjimas veiktų iškart.
Našumas ir veikimo laikas
Pasirenkamas operacijų našumo stebėjimas ir veikimo laiko patikros papildo klaidų sekimą atsakymo laiko profiliais ir išorinėmis būklės patikromis.
Pranešimai
„Slack“, „Discord“, „Microsoft Teams“, bendrosios žiniatinklio jungties ir el. pašto įspėjimai aktyvuojami, kai įvyksta pirmasis pasireiškimas, regresija arba viršijama riba, kiekvienam projektui.
Komandos ir projekto apimties nustatymas
Organizuokite klaidas pagal projektą ir komandą, su kiekvieno vartotojo vaidmens leidimais, kad priekinės sąsajos, galinės sąsajos ir mobiliosios programėlės grupės matytų tik savo išimčių srautus.
Kodėl verta naudoti GlitchTip Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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