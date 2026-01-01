Įdiek Mobilizon vienu spustelėjimu.
Federuotas atvirojo kodo renginių organizatorius bendruomenėms ir judėjimams, kuriems reikia susibūrimų be stebėjimo.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Mobilizon
„Mobilizon“ yra nemokama, federacinė renginių organizavimo platforma, sukurta „Framasoft“ ir dabar prižiūrima „Kaihuri“ ne pelno organizacijos. Ji pakeičia „Facebook Events“ ir „Meetup“ su nepriklausomų instancijų tinklu, kurie jungiasi per „ActivityPub“ protokolą, suteikdama organizatoriams, aktyvistams ir bendruomenėms vietą skelbti renginius ir grupes, neapribojant dalyvių reklamos sekimu, duomenų rinkimu ar algoritminiais srautais.
Savo „Mobilizon“ talpinimas savo VPS serveryje reiškia, kad tu kontroliuoji, kas prisijungia prie tavo instancijos, kokios moderavimo taisyklės taikomos ir kiek laiko saugomi renginių duomenys. Tavo bendruomenė išlaiko savo kalendorių ir narių sąrašą net jei viena instancija – ar visa komercinė platforma – dingsta, nes federacija užtikrina tinklo atsparumą iš prigimties.
Pagrindinės Mobilizon savybės
ActivityPub federacija
Prisijunkite prie „Mastodon“, „PeerTube“ ir kiekvienos kitos „Mobilizon“ instancijos, kad dalyviai sektų renginius ir grupes visame „fediverse“ iš vienos paskyros.
Grupės ir diskusijos
Valdyk nuolatines grupes su bendrais įrašais, ištekliais ir diskusijų gijomis, kad organizavimas tęstųsi tarp renginių, o ne tik renginio dieną.
Privatumas nuo pat pradžių
Jokių trečiųjų šalių sekimo priemonių, jokios reklamos ir nereikia el. pašto viešiems renginiams – dalyviai gali anonimiškai patvirtinti dalyvavimą arba naudodami federuotą tapatybę.
Kelių tapatybių profiliai
Išlaikyk atskiras tapatybes aktyvizmui, darbui ir pomėgiams vienoje paskyroje, kad asmeninis gyvenimas liktų atskirtas nuo viešos veiklos.
Žemėlapiai ir geolokacija
„OpenStreetMap“ paremta vietų paieška ir renginių žemėlapiai padeda vietos bendruomenėms rasti netoliese vykstančius susibūrimus, nesiunčiant duomenų komerciniams žemėlapių teikėjams.
Savarankiškai talpinamas moderavimas
Nustatyk visos instancijos taisykles, patvirtink naujas paskyras ir blokuok kenkėjiškus serverius – kiekvienas moderavimo sprendimas lieka tavo VPS, o ne centrinėje platformoje.
Kodėl verta naudoti Mobilizon Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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