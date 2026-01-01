Įdiek Kroki vienu spustelėjimu.
Vieningoji diagrama-kaip-kodas API, kuri tekstinius aprašymus paverčia diagramomis, naudodama daugiau nei 30 palaikomų bibliotekų.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Kroki
Kroki yra vieninga HTTP API, skirta diagramoms generuoti iš tekstinių aprašymų. Užuot diegus ir prižiūrėjus atskirus įrankius kiekvienam diagramos formatui, Kroki apjungia daugiau nei 30 diagramų bibliotekų – įskaitant PlantUML, GraphViz, Mermaid, D2, Structurizr ir Excalidraw – už vieno galinio taško, kuris grąžina SVG, PNG arba PDF išvestį.
Savo VPS serveryje talpinant Kroki, nebereikia pasikliauti viešosiomis atvaizdavimo paslaugomis, jautrios architektūros diagramos lieka jūsų tinkle, o diagramų generavimą galite integruoti į dokumentacijos srautus, wiki ir CI/CD darbo eigas be apribojimų ar duomenų, paliekančių jūsų infrastruktūrą.
Pagrindinės Kroki savybės
30+ diagramų bibliotekos
Atvaizduokite PlantUML, Mermaid, GraphViz, D2, Structurizr, Excalidraw, BPMN ir daug kitų iš vieno API galinio taško.
Keli išvesties formatai
Gauk diagramas kaip SVG, PNG, PDF arba Base64 – pasirink formatą, kuris tinka tavo dokumentacijos įrankių rinkiniui.
Pipeline integracija
Tiesiogiai suderinamas su „Asciidoctor“, „Confluence“, „GitLab“ ir bet kokiu įrankiu, kuris palaiko „Kroki“ diagramų blokų sintaksę.
Jokių išorinių ryšių
Visas atvaizdavimas vyksta lokaliai jūsų VPS – architektūros ir sistemos diagramos niekada nepalieka jūsų infrastruktūros.
Paprastas HTTP API
Siųsk POST užklausą su diagramos šaltiniu arba įterpk GET URL – nereikia jokio SDK ar kliento bibliotekos.
Kodėl verta naudoti Kroki Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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